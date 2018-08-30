İstanbul’da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? (30 Ağustos İSKİ su kesintisi)

Yaz aylarında büyük kentlerde büyük sorun teşkil eden su kesintilerinin ardından vatandaşlar sular ne zaman gelecek merak ediyor. İSKİ resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?