İstanbul’da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? (30 Ağustos İSKİ su kesintisi)

Yaz aylarında büyük kentlerde büyük sorun teşkil eden su kesintilerinin ardından vatandaşlar sular ne zaman gelecek merak ediyor. İSKİ resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ’den yapılan açıklamada şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılacağı yüzünden İstanbul’da suların kesileceği bildirildi. Haberimizden hangi ilçede saat kaçta suların geleceğini öğrenebilirsiniz. İşte İstanbul’da su kesintisi yaşanacak mahalleler…
8 İLÇEDE SU KESİNTİSİ (SULAR NE ZAMAN GELECEK)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tom Tom Mah,Müeyyetzade Mah,Hacı Mimi Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|30.8.2018 – 13:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız…
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mehter Ceşme Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Güzelyurt Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|30.8.2018 – 13:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız…
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zümrütevler Mah,Girne Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|30.8.2018 – 14:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız…
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şifa Mah,Mimar Sinan Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|30.8.2018 – 11:41
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız…