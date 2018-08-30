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İstanbul’da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? (30 Ağustos İSKİ su kesintisi)

Yaz aylarında büyük kentlerde büyük sorun teşkil eden su kesintilerinin ardından vatandaşlar sular ne zaman gelecek merak ediyor. İSKİ resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

android-time 15:05 30 Ağustos 2018
Haberler Gündem
İstanbul’da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? (30 Ağustos İSKİ su kesintisi)
Yaz aylarında büyük kentlerde büyük sorun teşkil eden su kesintilerinin ardından vatandaşlar sular ne zaman gelecek merak ediyor. İSKİ resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ’den yapılan açıklamada şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılacağı yüzünden İstanbul’da suların kesileceği bildirildi. Haberimizden hangi ilçede saat kaçta suların geleceğini öğrenebilirsiniz. İşte İstanbul’da su kesintisi yaşanacak mahalleler…

8 İLÇEDE SU KESİNTİSİ (SULAR NE ZAMAN GELECEK)

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Mimaroba Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:30.8.2018 – 11:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2018 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız…
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:İkitelli Osb
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:30.8.2018 – 14:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız…
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Tom Tom Mah,Müeyyetzade Mah,Hacı Mimi Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:30.8.2018 – 13:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız…
Arıza Kesinti
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Mehter Ceşme Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Güzelyurt Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:30.8.2018 – 13:03
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız…
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Karadolap Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:30.8.2018 – 13:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2018 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız…
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Süleymaniye Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:30.8.2018 – 14:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2018 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız…
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Zümrütevler Mah,Girne Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:30.8.2018 – 14:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız…
Arıza Kesinti
İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Şifa Mah,Mimar Sinan Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:30.8.2018 – 11:41
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.8.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız…
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