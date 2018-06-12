İstanbul’da suç örgütü operasyonu

İstanbul ve 3 ayrı ilde E.K.'nın elebaşılığını yaptığı "Kazanlar" grubu olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda, biri uzun namlulu 9 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Üsküdar ve Ataşehir’de bir suç örgütünü belirleyen ekipler çalışma başlattı. Araştırmalarda elebaşılığını E.K.’nın yaptığı ve “Kazanlar” grubu olarak bilinen şebekenin yaralama, kurşunlama, yasadışı tahsilar gibi olaylara karıştıkları anlaşıldı. Organize polisinin yaptığı teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla şebeke üyesi 20 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin 40’ın üzerinde suça karıştıkları belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı alındı.

OTOMATİK SİLAH BULUNDU

Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve Organize Polisi İstanbul ve 3 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 MP5 tipi otomatik silah, bu silaha ait 2 şarjör ve 62 fişek, biri kurusıkı 8 tabanca, 882 adet farklı çaplarda mermi ve 15 senet ele geçirildi.

DAHA ÖNCE DE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Yakalanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphlilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Daha önce 2015 yılında da “Kazanlar” grubuna operasyon düzenlenmiş ve 20 şüpheli yakalanmıştı. örgüt yöneticilerinfen oldu öne sürülen Fırat K. ve Tolga K. tutuklanmıştı.