İstanbul’da trafik durumu… Bayram dönüşü çileye dönüştü

Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul’dan tatile giden ve son gün dönüşe geçen tatilciler, İstanbul ve çevre yollarında uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Ramazan Bayramı Tatili nedeniyle araçlarıyla Trakya ve güzergahında bulunan illere giden tatilcilerin dönüş çilesi tatilin son gününde de bitmedi. Tatilcileri taşıyan araçlar, Tekirdağ ve çevre yolunda trafiği durma noktasına getirdi. 3 günlük tatilin son gününde araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler, uzun araç kuyrukları arasında ilerlemeye çalışıyor. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor. YENİKAPI’DA AKP MİTİNGİ TRAFİĞİ SIKIŞTIRDI AKP’nin Yenikapı’da düzenlediği miting nedeniyle Avrupa yakasında birçok yol trafiğe kapatıldı. YER YER KAZALAR YAŞANDI Tekirdağ'dan İstanbul'a gidiş yolları araçlarla dolup taşarken, geliş yolları ise bomboş kaldı. Tatilcilerin yoğun dönüşleri nedeniyle yer yer maddi ve yaralanmalı kazalarda yaşandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı emniyet ekipleri de trafiği rahatlatmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AJANSLAR