İstanbul’da trafik durumu bayramcılar yüzünden yoğunlaşmaya başladı

Ramazan Bayramı tatili için İstanbul ve Trakya’dan yola çıkan vatandaşların TEM Otoyolu İzmit geçişinde yoğunluk oluşturdu. İstanbul'dan İzmit'e giden yolda akşam saatlerinde yaşanan bir kaza da trafik yoğunluğunun artmasına neden oldu.

Bayram arifesi ile birlikte İstanbul ve Trakya’dan binlerce vatandaş araçları ile tatili geçirecekleri yerlere doğru yola çıktı. Dün geceden itibaren başlayan trafik yoğunluğu bugün de devam etti. TEM Otoyolu İzmit geçişi Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İSTANBUL’DA SON DURUM

TEM’dek trafiğe takılmamak isteyen bazı vatandaşların D-100 Karayolu’nu tercih etmesi burada da yoğunluğun oluşmasına neden oldu. İstanbul’dan gelen bazı vatandaşlar ise alternatif olarak Osmangazi Köprüsü ve Gebze Eskihisar arabalı vapurunu tercih etti. Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. İHA