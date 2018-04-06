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İstanbul’da trafo yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattına elektrik verilmesi için Dudullu'da inşa edilen trafoda yangın çıktı. Yangın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Yangında inşaası tamamlanmak üzere olan trafo kullanılmaz hale geldi.

android-time 13:12 6 Nisan 2018
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İstanbul’da trafo yangını: 1 kişi hayatını kaybetti
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattına elektrik verilmesi için Dudullu'da inşa edilen trafoda yangın çıktı. Yangın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Yangında inşaası tamamlanmak üzere olan trafo kullanılmaz hale geldi.

İstanbul Dudullu’da metro hattına elektrik verilmesi için inşa edilen trafoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. İnşaası tamamlanmak üzere olan dev trafonun söndürülmesi için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken trafo kullanılmaz hale geldi.

Yangın saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Dudullu’da bulunan trafo merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Ümraniye, Dudullu ve Yenidoğan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı. İçeriye giren ekipler hayatını kaybeden bir kişinin cenazesini buldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son güncelleme: android-time 13:3806.04.2018
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