İstanbul’dan son dakika haberi! Tramvaylar çarpıştı

İstanbul'un Eyüp ilçesinde iki tramvay çarpıştı. Bölgeden gelen ilk haberlere göre çok sayıda yaralı var.

Topçular istasyonunda tramvayların çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1’i makinist bazı yolcular yaralandı. Topçular istasyonundaki kaza saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istasyonda duran tramvaya arkadan gelen tramvay çarptı. Kazada arkadan çarpan tramvayın makinistiyle birlikte bazı yolcular yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

İSTANBUL DHA