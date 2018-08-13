İstanbul’da Unkapanı ve Yeni Galata Köprüsü geçici olarak kapanıyor

Unkapanı (Atatürk) Köprüsü bakım onarım çalışmalarından dolayı 14 Ağustos Salı günü saat 00.30’dan 04.30’a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Unkapanı ve Yeni Galata köprüleri de saat 02.30’dan 03.30’a kadar deniz trafiğine açık olacak.

Unkapanı (Atatürk) Köprüsü'nü kullanacak olan araç ve yayalar 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü veya Haliç Köprüsü'nü kullanamayacak. Unkapanı ve Yeni Galata köprüleri 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açık olacağından araç ve yayalar Haliç Köprüsü'nü kullanabilecekler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Unkapanı (Atatürk) Köprüsü'nde bakım onarım çalışmalarından dolayı köprü 14 Ağustos 2018 Salı günü saat 00.30'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Unkapanı ve Yeni Galata Köprüleri saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açık olacak. Unkapanı (Atatürk) Köprüsü'nü kullanacak olan araç ve yayaların 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü veya Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen tarihte Unkapanı ve Yeni Galata Köprüleri 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açık olacağından araç ve yayalar Haliç Köprüsü'nü kullanabileceklerdir.” İHA