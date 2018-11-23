İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şafak vakti birçok adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu maddesi de ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

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Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerde önceden belirlenen çok sayıda adrese şafak vaktinde eş zamanlı baskın yapan ekiplere polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Düzenlenen operasyon kapsamında adreslere gelen ekipler açılmayan kapıları koçbaşı ve levye yardımıyla kırarak açtı. Girilen adresler didik didik arandı. Aranan adreslerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesinde bulunan 4 katlı binaya gelen ekipler açılmayan kapıyı koçbaşı yardımıyla kırdı. Adrese giren ekipler uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Eş zamanlı olarak girilen adreslerde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ekiplerin adreslerdeki çalışması sürüyor. AJANSLAR