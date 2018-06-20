İstanbul’da vahşet: Eşini ve bebeğini öldürdü

Arnavutköy'de eşini ve 2 yaşındaki kızını öldüren Mehdin Elgün'ün intihar girişiminde bulundu. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Elgün'ün polise verdiği ilk ifadede "Psikolojik sorunlarım vardı, öleceğimi düşündüğüm için öldürdüm" dediği öne sürüldü.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde Mehdin Elgün, eşini ve 2 yaşındaki kızını öldürdü. Mehdi Elgün, daha sonra kendine bıçakla zarar vererek intihar girişiminde bulundu. Mehdi Elgün olay yerine gelen akrabaları tarafından hastaneye kaldırıldı. Nurşen Elgün ve kızı Ecrin Elgün’ün ilk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyette sorguya alınan Mehdin Elgün’ün çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, ilk ifadesinde “Uzun süredir psikolojik sorunlarım vardı. Olay günü ve öncesinde uyuyamadım. Jilet ile sol göğsümü kestim. Daha sonra öleceğimi düşünerek olayı yaptım” dediği öne sürüldü. Elgün, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülürken, olayın aydınlatılması için soruşturma sürüyor.

İstanbul DHA –