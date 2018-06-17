İstanbul’da hava bir anda karardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur etkili olmaya başladı. Özellikle Beşiktaş Dolmabahçe’de etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bir anda bastıran şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar saçak altlarına kaçarak korunmaya çalıştı.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada şöyle denildi: Meteoroloji radarlarından alınan verilerin analizine göre İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat boyunca etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.