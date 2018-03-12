İstanbul’da yanmış cesedi bulunan gencin babası ve kuzeni adliyeye sevk edildi

İstanbul Beyoğlu'nda metruk binada zincirlendiği sandalyede yanarak ölü halde bulunan lise öğrencisi Doğukan Köksal'ın babası H.K. ile kuzeni S.N. gözaltına alındı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen gencin, babasının talimatıyla kuzeni tarafından sandalyeye bağlandığı iddia edilirken, yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

İstanbul Polisi’ni harekete geçiren olay dün akşam saatlerinde, Beyoğlu’nda yaşandı.

İddialara göre, akşam 20.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Dikbayır Sokak'ta bir metruk binada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Söndürülen binaya giren, ekipler sandalyeye bağlı halde bir erkek cesedi ile karşılaşınca polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonucu yanan kişinin 18 yaşındaki lise öğrencisi Doğukan Köksal’a ait olduğu belirlendi.

Çalışmalarını devam ettiren ekipler, yanarak hayatını kaybettiği belirlenen Köksal’ın babası H.K.’yı gözaltına aldı.

Beyoğlu İlçe Müdürlüğü’ne götürülerek sorgulanan H.K.’nın ifadesinde, “Oğlum madde bağımlısıydı. Sürekli kayboluyordu ve çevresine ve kendine zarar veriyordu. Bu yüzden onu bağladım. Ama ben yakmadım” dediği öne sürüldü.

İLGİLİ HABER Beyoğlu'da lise öğrencisi yakılarak öldürülmüş halde bulundu

Baba H.K.’nın belirttiği saatlerle ile ifadesinin çelişmesi üzerine yeniden sorguya alındı. H.K. ikinci ifadesinde oğlunun teyzesinin oğlu S.N. tarafından bağlanıp, evin anahtarının kendisine verdiğini söyledi. İfade üzerine kuzen S.N. de gözaltına alındı. Sorgulanan S.N. isimli şüpheli de

ifadesinde, ” Ben kuzenimi yakmadım. Eniştemin talimatıyla sadece bağladım. Anahtarı da enişteme gönderdim” dediği iddia edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan baba H.K. ve kuzen S.N. adliyeye sevk edildi.