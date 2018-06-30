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İstanbul’da yarın bu yollar kapanacak

Taksim'de yarın LGBTİ'liler tarafından yapılacak "Onur Yürüyüşü" için bazı yollar güvenlik gerekçesiyle kapatılacak.

android-time 17:47 30 Haziran 2018
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İstanbul’da yarın bu yollar kapanacak
Taksim'de yarın LGBTİ'liler tarafından yapılacak "Onur Yürüyüşü" için bazı yollar güvenlik gerekçesiyle kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada saat 14.00’dan itibaren trafiğe trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle açıklandı

BU YOLLAR KAPALI OLACAK;

-Zambak Sokak ve Meşelik Sokak kesişimi

-Sadri Alışık Sokak – Atıf Yılmaz Caddesi kesişimi

-Balo Sokak – Turnacıbaşı Caddesi kesişimi

-Yeni Çarşı Caddesi – Hamalbaşı Caddesi kesişimi

-Kumbaracı Yokuşu – Asmalı Mescit Caddesi kesişimi

-Taksim Tünel kesişimi

ALTERNATİF YOLLAR;

-Tarlabaşı Bulvarı,

-Gümüşsuyu,

-Kazancı Yokuşu istikameti – DHA

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