İstanbul’da yarın bu yollar kapanacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada saat 14.00’dan itibaren trafiğe trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle açıklandı
BU YOLLAR KAPALI OLACAK;
-Zambak Sokak ve Meşelik Sokak kesişimi
-Sadri Alışık Sokak – Atıf Yılmaz Caddesi kesişimi
-Balo Sokak – Turnacıbaşı Caddesi kesişimi
-Yeni Çarşı Caddesi – Hamalbaşı Caddesi kesişimi
-Kumbaracı Yokuşu – Asmalı Mescit Caddesi kesişimi
-Taksim Tünel kesişimi
ALTERNATİF YOLLAR;
-Tarlabaşı Bulvarı,
-Gümüşsuyu,
-Kazancı Yokuşu istikameti – DHA