İstanbul’da yol kavgası can aldı

İstanbul Güngören'de beyaz eşya mağazasında çalışan 26 yaşındaki Kadir Gürer, istenilen siparişi indirmek istediği sırada aralarında yol verme tartışması çıkan Egemen K. tarafından vuruldu. Yaralı genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis kısa sürede şüpheli Egemen K.'yı yakaladı.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay sabah saatlerinde Haznedar Mahallesi'nde yaşandı. Beyaz eşya mağazasında teknisyenlik yapan Kadir Gürer 26 yaşındaydı. İddialara göre, Kadir Gürer sipariş edilen eşyaları indirmek aracını park etmek istedi. Bu esnada Egemen K. aralarında yol verme tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışmanın ardından Egemen K. olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra olay yerine tekrar dönen Egemen K. yanında bulunan tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu Kadir Gürer vücuduna lsabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı. Vatandaşların müdahalesi üzerine Egemen K. olay yerinden kaçarken, Kadir Gürer hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Kadir Gürer’e ateş eden şüphelinin kimliğini belirleyerek takip başlattı. Yapılan takiplerin ardından Egemen K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı olan Egemen K.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.