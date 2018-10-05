İstanbul’da zihinsel engelli kadına tecavüz dehşeti

İstanbul Bağcılar’da yüzde 70 zihinsel engelli kadının evine zorla girip tecavüz eden iki kişi ile onlara yardım eden 4 kişi gözaltına alındı. Polis sorgusunda şüphelilerden birisinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Kan donduran olay iddialara göre şöyle gelişti; geçtiğimiz Pazar günü 6 arkadaş Bağcılar'da bir düğüne geldi. Düğünün ardından alkol alan şahıslar, balkondan çarşaf silkeleyen

yüzde 70 zihinsel engelli 44 yaşındaki A.M.'yi gördü. Bunun üzerine gençler, A.M.'nin bulunduğu daireyi tespit ederek zili çaldı.

DEFALARCA ZİLE BASMIŞLAR

Binanın 5. Katında oturan A.M. ilk önce kapıyı açmadı. Ancak 6 şüpheli sürekli olarak zillere basıp rahatsız etmeye devam edince çaresiz kadın kapıyı açtı.

EVE GİRİP TECAVÜZ ETTİLER

İddiaya göre; şüphelilerden esnaf olan Y.C. (24) ve matbaacı olan M.D. (26) eve girip kapıyı kapattı. Zihinsel engelli kadın ne olduğunu anlamadan defalarca tecavüze maruz kaldı.

İki şüpheli tecavüz ederken, 4 kişinin ise bina dışarıda beklediği öğrenildi.

BAŞINA GELENLERİ KARDEŞİNE ANLATTI

Ağabeyiyle ile birlikte yaşayan zihinsel engelli kadın başına gelenleri, kız kardeşine anlattı. Kız kardeşi ise durumu polise bildirince Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan takipler sonucu

3 Ekim Günü M.D., Y.C., R.B., H.G., G.Ö. ve M.D. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

TECAVÜZ İTİRAFI

Gözaltına alınan şüpheliler sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda M.D. isimli şüphelinin engelli kadına cinsel istismarda bulunduğunu kabul ederken, diğer şüphelilerin ise suçlamaları reddettiği öğrenildi.