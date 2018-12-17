İstanbul’daki taksici cinayetinin zanlısı yakalandı

İstanbul Bayrampaşa’da Nihat Elçi isimli taksiciyi öldüren şüpheli Ankara’da M.E. Ankara’da yakalandı. Şüpheli M.E.’nin ilk ifadesinde “Eniştemi öldürmek için yola çıkmıştım. Taksiciyi niye öldürdüğümü hatırlamıyorum” dediği öne sürüldü.

Bayrampaşa 27 Kasım Günü taksici Nihat Elçi aracına binen bir müşteri tarafından başından silahla vurarak öldürülmüştü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin kimliğini belirleyen İstanbul Polisi takip başlattı. Takipler sürdürülürken, şüpheli M.E.'nin Ankara'da yakalandığı öğrenildi.

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SEBEBİNİ HATIRLAMADI

Çankaya Emniyet Müdürlüğü'nde ilk ifadesi alınan M.E.'nin, “Evden ablamdan ayrılan eniştemi vurmak için çıkmıştım. Bindiğim takside şoförü neden vurduğumu hatırlamıyorum” dediği öne sürüldü. Şüpheli M.E.'nin Ankara'dan İstanbul'a getirileceği öğrenildi.