İstanbul’daki taksicilere ‘sabit yol’ uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'daki ticari taksilere yönelik “Sabit Yol Uygulaması” başlattı. Uygulama bugün saat 14.00'te başlayan uygulama, 16.00’a kadar sürecek.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla 38 ilçede başlatılan uygulamanın, meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olaylarını önleme amacıyla birlikte ticari taksilerin denetlenmesi için yapıldığı belirtildi.

Bugün saat 14.00’de başlayan uygulama, 16.00'a kadar sürecek Uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte polis helikopteri de katılacak.