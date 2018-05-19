İstanbul’daki tecavüz soruşturmasından IŞİD çıktı!

Spor hocası tarafından kandırılan ve tecavüze uğrayan 17 yaşındaki genç kız ve ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada terör örgütü IŞİD’e sahte pasaport temini yaptığı belirlenen Turen Balakhanov’a ulaşıldı.

Kızlarının spor yapmak için gittiği salonda IŞİD terör örgütünün eline düştüşünden şüphelenen aile savcılığa suç duyurusu yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren mağdur genç kız, kandırıldığını ve korktuğu için spor hocası olan Bekkhan Ezerkhanov ile birlikte olduğunu söyledi. Aile ve mağdur gencin şikayetlerinin ardından harekete geçen savcılık, soruşturma kapsamında Bekkhan Ezerkhanov ve Turen Balakhanov'u gözaltına alındı. Şüpheliler “Silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Çocuğun cinsel istismarı” ve “Çocuğu tehdit ederek hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından tutuklandı.

Savcılık soruşturma kapsamında aldığı ifadeler ve şüphelilerden ele geçen delilleri inceleyerek iddianame hazırladı.İddianamede şüphelilerden Turen Balakhanov'un IŞİD terör örgütüne sahte pasaport temin ettiği ve yakalanan terör örgütü mensuplarının takibini yapan kişi olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede şüpheli Turen Balakhanov'un örgüt içinde “Ebu Hafz” kod adını kullandığının tespit edildiği vurgulanarak, şüphelinin telefonunda çok sayıda farklı şahıslara ait fotoğraf ve pasaport resimlerinin bulunduğu aktarıldı.

İddianamede şüpheli Turen Balakhanov ile ilgili “Bazı şahıslara sahte kimlik ve pasaport ayarlamak suretiyle IŞİD terör örgütüne eleman temini faaliyetinde bulunduğu, telefonunda IŞİD mensuplarının kaldığı ‘Makar' olarak adlandırılan evlerden bahsedilen sesli mesajların olduğu bu ses dosyaları içeriğinden şüphelinin yakalanan örgüt mensuplarının takibini yaparak, kurtarılmasına çalıştığını, örgüte katılacak bazı şahısların belirli bir para karşılığında ülkeler arası illegal geçişlerini ayarladığı ve bu şahıslara sahte pasaport temin ettiğinin değerlendirildiği” belirtildi.