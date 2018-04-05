İstanbullular dikkat! Gaziosmanpaşa İlk Yardım Hastanesi yanıyor | Canlı trafik yoğunluğu

Hastane içerisinde içerisinde yüzlerce hasta var. O hastalar tahliye ediliyor. Başka hastanelere naklediliyor.Bölgedeki tüm yolları ambulansların geçişi için boşaltın. O bölgeye gitmeyin. Otoyol kenarlarında araçlarını park edip yangına bakanlar derhal o bölgeleri boşaltın.Gaziosmanpaşa hastaneye giden bütün yolları insaniyet namına boşaltın.Ambulanslar sizin yüzünüzden hastaneye ulaşamıyor. Hastaneye ulaşıp hastaları alan ambulanslar ise başka hastanelere ulaşamıyor.Maslak'tan TEM'e bağlantı kapatıldı...Trafik radyoyu takip edin. Yangınla ilgili araç trafiğiyle ilgili bilgiler veriliyor...

Hastane içerisinde içerisinde yüzlerce hasta var. O hastalar tahliye ediliyor. Başka hastanelere naklediliyor. Bölgedeki tüm yolları ambulansların geçişi için boşaltın. O bölgeye gitmeyin. Otoyol kenarlarında araçlarını park edip yangına bakanlar derhal o bölgeleri boşaltın. Gaziosmanpaşa hastaneye giden bütün yolları insaniyet namına boşaltın. Ambulanslar sizin yüzünüzden hastaneye ulaşamıyor. Hastaneye ulaşıp hastaları alan ambulanslar ise başka hastanelere ulaşamıyor. Maslak’tan TEM’e bağlantı kapatıldı… Trafik radyoyu takip edin. Yangınla ilgili araç trafiğiyle ilgili bilgiler veriliyor… İSTANBULLULAR DİKKAT! GÜNCEL YOL DURUMUNU BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ