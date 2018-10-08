Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbullular dikkat! O saatler arasında kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Köprüsü’nün (Unkapanı) bakım onarım çalışmalarından dolayı 9 Ekim 2018 Salı günü saat 00.30’dan 04.30’a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacağını duyurdu.

android-time 21:13 8 Ekim 2018
Haberler Gündem
İstanbullular dikkat! O saatler arasında kapatılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Köprüsü’nün (Unkapanı) bakım onarım çalışmalarından dolayı 9 Ekim 2018 Salı günü saat 00.30’dan 04.30’a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacağını duyurdu.

İBB’den yapılan açıklamaya göre; Atatürk Köprüsü (Unkapanı) bakım onarım çalışmalarından dolayı 9 Ekim 2018 Salı günü saat 00.30'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Atatürk, Yeni Galata ve Haliç Metro Köprüleri saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açık olacak.

Atatürk Köprüsü'nü kullanacak olan araç ve yayaların gece 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü veya Haliç Köprüsü'nü kullanmaları istendi. Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açık olacağından araç ve yayaların bu saatler arasında ise Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.

DHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 21:1808.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar