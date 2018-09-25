İstanbullunun derbi çilesi: Sürücüler çıldırdı

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi alınan yoğun güvenlik önlemleri, sürücüleri canından bezdirdi. Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 70'lere kadar çıktı. 50 kilometrelik Kemerburgaz-Maltepe hattının katediş süresi, tam 4 saat 10 dakika olarak ölçüldü.

İstanbul’da dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi, taraftarların stada gelişi için alınan trafik önlemleri, kent trafiğini kelimenin tam manasıyla kilitledi.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Beşiktaş’ta araçlar uzun süre kontak kapattı. Sürücüler 45 dakika varan sürelerle kontak kapatmak zorunda kaldılar.

ÖNCELİK VERİLDİ

Akşam üzeri konuk ekip olan Beşiktaş taraftarının otobüslerine Şükrü Saraçoğlu Stadı'na gitmeleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde öncelik verildi.

Diğer araçların geçişine izin verilmemesi nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk yaşandı. Yine maç nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Beşiktaş'ta trafik durma noktasına geldi.

KATILIMLARDA 45 DAKİKAYI BULAN DUR-KALKLAR

Özellikle köprü katılımlarında sürücüler 45 dakikaya varan sürelerle kontak kapatmak zorunda kaldılar.

Trafik yoğunluğunun kent genelinde yüzde 67’i bulduğu gecede, 50 kilometrelik Kemerburgaz-Maltepe hattında bir aracın yolculuğu, tam 4 saat 10 dakika olarak ölçüldü.

YOĞUN ELEŞTİRİ

Trafik çilesi sürücüleri o kadar canından bezdirdi ki özellikle trafik içerikli sosyal medya mecralarında vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.

5 YIL YASAK VARDI

2011 yılında alınan kararla, derbi maçlarda “misafir takım taraftarına yasak” getirilmişti. Tribün şiddeti yüzünden güvenlik gerekçesiyle alınan karar, 2016 yılında esnetilmişti.