İstanbul’u karıştıran ‘siyanür’ün sırrı ortaya çıktı

Geçtiğimiz nisan ayında İstanbul Büyükçekmece'de hayvan ölümlerine neden olan 'siyanürlü atık suyu'nun sırrı çözüldü. Siyanür alarmının altından, taşıdığı atık suyu Başakşehir'deki merkez yerine yol kenarına 'amirinin talimatıyla döken' tanker şoförü çıktı. Şoför ve amirinin en az 5'er yıl hapis cezası ile yargılanmalarına karar verildi.

Geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul Büyükçekmece'de, taşıdığı zehirli atık suyunu, arıtma tesisi yerine yol kenarına dökerek koyun ve tavukarın ölümüne neden olan tanker şoförü Bülent G. ile atık madde taşımacılığı yapan vidanjör şirketi yetkilisi Ramazan K. hakkında, “Hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek suçundan dava açıldı.

Büyükçekmece Kamiloba mahallesi TEM otoyolu kenarında bulunan bir araziye kozmetik atık suyu taşıyan bir tanker 3 Nisan 2018 günü yanaşarak taşıdığı atık suyu döktü.

ELEKTRİK ÇARPTIĞINI ZANNETTİ

O bölgede koyunlarını otlatan Halime Yenici koyunlarının nedensiz yere telef olduğunu görünce, elektrik çarptığını zannetti. Su birikintisinden tavukların da telef olduğunu gören Halim Yenici yaşananları Büyükçekmece Belediyesi'ne bildirdi. Yapılan incelemeler sonrasında atık su içinde siyanür olduğu tespit edildi. Bölgenin yakınında yaşayanlar ise geçici olarak tahliye edildi. Halim Yenici'nin telef olan tavuk ve koyunları ise kireçlenerek kazılan çukura gömüldü.

ARITMA TESİSİ YERİNE YOL KENARINA ATIK MADDE DÖKÜLDÜ

Yapılan soruşturma sonunda olayın nasıl meydana geldiği de netlik kazandı. Atık madde taşımacılığı yapan vidanjör şirketi yetkilisi Ramazan K.’nın başka bir nakliyat şirketinde çalışan tanker şoförü Bülent G.'yi aradığı ve ona “Kendi araçlarının arızalandığını, bu yüzden Kıraç'ta bir kozmetik şirketinin atık maddesini almasını, araç plakası olarak da arızalı plakayı yazdırmasını ve aldığı yükü uygun bir yere boşaltmasını” istediği anlaşıldı.

Tanker şoförü Bülent G.’nin şirket yetkilisi Ramazan K.’dan aldığı bu talimatla atık maddeyi yükleyerek Büyükçekmece Kamiloba civarında yol kenarına boşalttığı anlaşıldı. Tanker şoförü Bülent G.’nin sonrasında ise Başakşehir’de bulunan arıtma tesisine giderek yükün tamamını tesiste boşaltmış gibi belge aldığı anlaşıldı.

ATIK MADDENİN İÇİNDE SİYANÜR ÇIKTI!

Bu olay sonrası dere yatağı ve su birikintisine atık maddenin karıştığı, 9 koyun ve tavuğun buradan içtikleri su nedeniyle öldükleri anlaşıldı. Ayrıca atık maddenin içinde siyanür bulunduğu da kaydedildi. Tüm bunlardan ise nakliyat şirketi yetkilisi Ramazan K. ile tanker şoförü Bülent G. sorumlu tutuldu.

İkilini neden böyle bir yönteme başvurdukları ile anlaşılamadı. İki şüpheli hakkında “Hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek” suçundan 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası ve bin gün adli para cezasıyla cezalandırılmaları istenildi.