İstanbul’un bitmeyen cami restorasyonları

İstanbul'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün projelerini üstlendiği cami restorasyon çalışmaları yıllardır bitmek bilmiyor. Bitmeyen restorasyon çalışmaları İstanbul'un en güzel yerlerinde hem çirkin bir görüntü oluşturuyor, hem de uzadıkça on milyonlarca ek bütçe çıkmasına sebep oluyor. İşte kent genelindeki 'cami restorasyonları'nda son durum...

2015’de restorasyonu başlayan ve 2017’de bitmesi planlanan ancak 3 yıldır bitirilemeyen Mahmutpaşa Camii dahil birçok restorasyon çalışması 2019 yılına ertelendi.

2015 yılının sonunda 5 milyon 780 bin lira bedelle ihalesi yapılan camideki restorasyon çalışmalarının 2017 yılının Ağustos ayında bitirilmesi planlanıyordu. Ancak yetişmedi…

HÜSREV AĞA CAMİİ

Üsküdar'da 2016 yılında restorasyonu başlayan ve 2018 yılının Haziran ayında bitirilmesi planlanan Hüsrev Ağa Camii’nin çalışmaları devam ediyor.

2 yıllık bütçesi 1 milyon 22 bin TL olan Hüsrev Ağa Camii’nin, 2019 yılına kadar sürecek olan çalışması için ise 241 bin 193 TL bütçe ayrıldı.

ARAKİYECİ HACI CAFER CAMİİ

Üsküdar'ın Zeynep Kamil mahallesinde bulunan Arakiyeci Hacı Cafer Camii’nin restorasyonu 2015 yılında başladı.

Ancak bilinmeyen bir sebepten dolayı cami yıkılarak tekrardan yapıldı. 2017 yılında restorasyonu bitmesi planlanan Arakiyeci Hacı Cafer Camii’nin çalışmaları da 2019 yılına 255 bin 103 TL ek bütçeyle uzatıldı.

ABDURRAHMAN AĞA CAMİİ

Üsküdar Kuzguncuk caddesinde denizin tam karşısında yer alan Abdurrahman Ağa Camii’nin, 2016’da başlayan restorasyonu da 946 bin 249 TL bütçe ile 2018 Şubat ayında bitmesi planlanıyordu. Ancak o da 216 bin 235 TL ek bütçe ile 2019’a uzatıldı.

EMİNÖNÜ YENİ CAMİİ

2016 yılında başlayan Eminönü Yeni Camii’nin restorasyonun da 5 Haziran 2018’de bitmesi planlanıyordu.

Yeni Camii’nin 28.03.2016-05.06.2018 tarihlerinde süren restorasyonu için 8 milyon 451 bin 327 TL ayrılmıştı. 2018-2019 tarihleri arasında devam edecek restorasyon için ise 1 milyon 994 bin 513 TL bütçe ayrıldı.

MAHMUT PAŞA CAMİİ

2015’de restorasyonu başlayan ve 2017’de bitirilmesi planlanan Mahmut Paşa Camii ise 3 yıldır devam ediyor. 10.12.2015-04.08.2017 tarihleri için restorasyonuna 5 milyon 780 bin TL bütçe ayrılan Mahmut Paşa Camii’nin de 2019’da bitirilmesi planlanıyor.

Mahmut Paşa Camii’nin 2019’a kadar bitirilmesi için ayrılan bütçe ise 1 milyon 364 bin TL.

ÇALIŞMALAR 2011’DE BAŞLADI

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’ne devredilen Üsküdar ilçesindeki Mimar Sinan eseri tarihi Atik Valide Külliyesi’nin şifahane restorasyon çalışmaları kamuyounda yıllardır büyük ses getiriyor. 2016 yılında restorasyon kapsamında külliyeye yerleştirilen cam bölmeler vatandaşlar tarafından büyük tepki görmüş, o zamanın Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili bu tepki üzerine cam bölmelerin kaldırıldığını duyurmuştu.

Ancak, tarihi yapının yanında yurt inşaatının da devam etmesi tekrardan vatandaşların tepki göstermesine sebep oldu. Vatandaşlar, Atik Valide Külliyesi’ndeki inşaatların sonlandırılması ve tarihi yapının korunarak İstanbullulara kazandırılmasını bekliyor. 2011-2013 yılları restorasyon çalışmaları kapsamında yapılması beklenen Külliye’nin bitişi de 2019’a uzatıldı.