İstanbul’un kupon arazileri tek tek satılıyor

Bakırköy’de Atatürk Havalimanı’nın yanındaki Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi’nin 68 dönümlük arazisi 17 Nisan’da ihale ile satışa çıkarılıyor. Geçtiğimiz yıl imara açılan araziye dikilecek rezidans ve AVM projesi için daha önce açılan ihale, tekliflerin asgari bedelin altında kalması nedeniyle iptal edilmişti

İstanbul'un gündemine yıllardır meşgul eden kentin en kupon arazilerinden Etiler'deki 31 bin 885 metrekarelik Polis Meslek Yüksek Okulu arazisi için 4 Nisan'da düzenlenecek ihalenin ardından Bakırköy'deki Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisi için gerçekleştirilecek ihalenin tarihi de belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 4 Nisan'da Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisi için düzenleyeceği hasılat paylaşımı ihalesinden 13 gün sonra yani 17 Nisan'da Bakırköy Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisi de Emlak Konut GYO tarafından ihaleye çıkarılacak.

46 DÖNÜM KONUT VE TİCARET

Emlak Konut GYO'nun “İstanbul Bakırköy Şevketiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihale ilanına göre arazinin 46 bin metrekaresi ticaret ve konut, 7 bin metrekaresi özel eğitim tesisi alanı, 15 bin metrekaresi park olarak ayrıldı. Yani 68 bin metrekarelik arsaya 53 bin metrekare inşaat yapılacak. Ticaret ve konut alanlarına AVM, ofis, rezidans yapılacak. Yükseklik sınırı kota bağlı olarak 3 ve 4 kat olarak kademelendirildi.

GEÇİCİ TEMİNAT 15 MİLYON TL

Açık ihale usulü ile birinci oturumda ön yeterlilik değerlendirilmesi yapılacak. 2. oturumda da “Pazarlık-Açık Artırma-Kapalı Zarf” usulü ile teklifler alınacak. İhale dosyasının satış beledi 3 bin 500 TL. Geçici teminat bedeli de 15 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılacak firmaların son 15 yıl içerisinde, kamu ve özel sektörde tek bir sözleşme kapsamında tamamlanmış olan en az toplam 50 bin metrekare komple bina inşaatı yapmış olması gerekiyor.

4 EKİM'DEKİ İHALE İPTAL

1978 yılından beri polis eğitim merkezi olarak kullanılan Atatürk Havalimanı'nın yanında bulunan arazi, Emniyet Genel Müdürlüğü ile TOKİ arasında 2010 yılında imzalanan protokol ile “Arsa Üretim Kanunu” doğrultusunda TOKİ tarafından satın alınmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da arazi için 25 Ağustos 2017 tarihinde imar planı değişikliği hazırlayarak arazinin kaderini değiştirdi. Plan değişikliği ile araziye “konut ve ticaret” fonksiyonu verilmişti. Emlak Konut GYO plan değişikliğinin ardından 4 Ekim 2017'de arazi için ihaleye çıktı. Ancak ihale tekliflerinin asgari bedelin altında kalması nedeniyle iptal edilmişti.