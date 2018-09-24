İstanbul’da 2 günlük su kesintisi! Sular ne zaman kesilecek? İSKİ açıklaması…

Su gündelik ihtiyaçların ilk sıralarında yer alıyor. İSKİ'nin yaptığı su kesintisi açıklaması İstanbulluları korkuttu. ''Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi'' kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı'nda deplase (bağlantı) çalışmaları sebebiyle yaşanacak su kesintisi 30 saat sürecek. Peki sular hangi ilçelerde, hangi mahallelerde, ne zaman kesilecek, ne zaman gelecek?

İSKİ’den İstanbul’a korkutan duyuru geldi. İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki 9 ilçede, birçok mahallede 30 saatlik su kesintisi yaşanacak. Şimdi vatandaşlar hangi mahallelerde suların kesileceğini ve suların kesileceği, geri geleceği saatleri araştırıyor. SULAR NE ZAMAN KESİLECEK? İSKİ’nin suların kesileceği tarih için yaptığı açıklama şu şekilde; 25 Eylül 2018 Salı günü 21.00 ile 27 Eylül Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. HANGİ MAHALLELERE SU VERİLMEYECEK? Esenyurt İlçesi:

Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Esenkent ve Sanayi Mahalleleri. Avcılar İlçesi:

Firuzköy, Yeşilkent, Cihangir, Merkez ve Tahtakale Mahalleleri. Başakşehir İlçesi:

Şahintepe, Güvercintepe, Bizimevler, Ispartakule, Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, İkitelli OSB, Başak, Ziya Gökalp, Başakşehir, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Güvercintepe ve Kayaşehir Mahalleleri. Arnavutköy İlçesi:

Tamamı. Çatalca İlçesi:

Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri. Büyükçekmece İlçesi:

Karaağaç Mahallesi. Küçükçekmece İlçesi:

Yarımburgaz, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Kanarya, Beşyol, Cennet, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Gültepe, Kartaltepe, Kemalpaşa, Sultan Murat, Yenimahalle ve Yeşilova Mahalleleri. Sultangazi İlçesi:

Cebeci, Eski Habipler, Malkoçoğlu, Yayla, İsmet Paşa ve Habipler Mahalleleri. Eyüpsultan İlçesi:

Pirinççi, İhsaniye, Odayeri, Işıklar, Akpınar ve Ağaçlı Mahalleleri.

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