İstanbul’un yeni hali meralık alana yapılacak

Ataşehir’den Tuzla’ya taşınması planlanan ve 2018’in sonunda açılacağı duyurulan sebze meyve halinin yapılacağı yer, yaşanan mülkiyet sorunları nedeniyle değiştirildi. Yeni hal, 226 bin 800 metrekarelik meralık alana yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1970 yılından beri Anadolu Yakası'nda hizmet veren, Ataşehir Meyve Sebze Halini Tuzla'ya taşımaya karar vermişti. Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın “dünyaya örnek olacak proje” olarak tanıttığı kompleks, Tuzla Aydınlı'da 450 bin metrekarelik alana kurulacaktı.

2018 yılının sonunda hizmete girmesi planlanan yeni halin plan ve ihale süreçleri tamamlandı. Aydınlı Mahallesi'nde hal yapılması planlanan hazineye ait parseller, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından İBB Başkanlığı'na devredildi. Ancak bugüne kadar projenin temeli dahi atılamadı. Çünkü bir kısmını Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi'nin kullandığı parselle ilgili yaşanan mülkiyet sorunu süreci tıkadı. Mülkiyetin kime ait olduğuna ilişkin süren dava nedeniyle halin yerinin değiştirilmesine karar verildi.

AĞAÇLARLA KAPLI DURUMDA

Yapılan çalışma sonucunda halin Tuzla Tepeören'deki 1136 sayılı hazineye ait 226 bin 800 metrekarelik araziye yapılması uygun bulundu. Parselin projeye uygun olarak imar durumunun değiştirilmesi için İBB'ye başvuruldu. Gereken imar düzenlemesi de İBB Meclisi'nin eylül ayı oturumunda yapıldı. Mecliste oya sunulan komisyon raporuna göre hal için seçilen yeni parsel “sık ağaçlarla” kaplı ve planlarda “mera” olarak işaretlenmiş durumda.

Değişiklik ile ilgili görüşü istenen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, mera vasfında kalan parselin tahsis amacının değiştirilmesi için kendilerine başvuru yapılması gerektiğini bildirdi.

ÖMERLİ BARAJI KORUMA SINIRLARINDA

İSKİ Genel Müdürlüğü de parselin Ömerli Barajı havzasının uzun mesafeli koruma alanında kaldığını ve alandan geçen dere aksının toplamda 15 metrelik bölümünün yol ve yeşil alan olarak ayrılması gerektiğini kaydetti. Bu alan yapılamayacak alt birimlerin de plan notlarına eklenmesi istendi.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Kurum görüşleri doğrultusunda gereken düzenlemeler yapıldı. Planın onaylanmasının ardından gereken izin başvurularının yapılarak meralık alanın tahsis amacının değiştirileceği kaydedildi. Meralık alanın imar durumu, hal yapılacak şekilde değiştirilerek İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi.