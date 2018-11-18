İstanbul’un yönetimi bir felsefe değişimine muhtaç

Beylikdüzü Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu SÖZCÜ’ye konuştu. İsmi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen İmamoğlu, “Bu seçimİstanbul için kader seçimi olacak. Kentin yönetimi felsefe değişimine muhtaç” dedi.

Ekrem İmamoğlu, 2014'te CHP'den İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu. Son günlerde ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için geçen İmamoğlu, “En doğru karar İstanbullular için alınacaktır” değerlendirmesini yaptı.

‘ÖNEMLİ OLAN BAŞARI'

İmamoğlu “Genel Başkan'dan övgü dolu sözler duymak onur verici. Kendisine teşekkürü borç biliyorum. Bunlar insanı motive ediyor. Bir insanı kendi isteği değil başarısı bir yerlere taşıyabilir. 4.5 yılı aşan bu sürede demek ki vatandaşlarımızı memnun edebilmişiz” dedi.

İmamoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ise şöyle dedi: “Bu seçim, İstanbul için bir kader seçimi olacak. İstanbul'un yönetiminde felsefe değişimine muhtaç olunduğu döneme girdik. İstanbul'un yönetim anlayışı, hızla duvara çarpacak bir araba gibi. Şehircilik yanlış bir eksene kaydı. İstanbul'un tümüyle yeniden ele alınıp yeni bir felsefe ile yola çıkılmasının şart olduğunu düşünüyorum. Görevimi, Genel Başkanımın tariflediği gibi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum, çalışacağım. Umarım İstanbul için 2019 yerel seçimleri güzel değişimlere vesile olur.”

İstanbul'un en büyük kent içi parklarından biri olan Yaşam Vadisi'ni İstanbul'a kazandıran Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ne dair projelerini anlattı.

‘AMACIMIZ ÖRNEK OLMAK'

“Beylikdüzü'nün yıldızı” olarak nitelendirdiği Yaşam Vadisi için İmamoğlu şöyle dedi: “Buranın ilk etabı bitti, ikinci etabını marta kadar yetiştirmeyi planlıyoruz. İkinci etaptan sonra üçüncü etap için çalışmaya başlayacağız. 1 milyon 100 bin metrekareyi bulan büyüklüğüyle devasa bir İstanbul Kent içi park hizmete girecek.”

Tadilatı tamamlanan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışının ise 22-24 Kasım arasında yapılacağını dile getiren İmamoğlu, “Amacımız diğer ilçelere örnek bir belediye olmak. Beylikdüzü'nün çok projesi var. İnsanların zihninde proje deyince koca koca binalar, yapılar canlanıyor halbuki biz yaşamı canlandırmaya gayret gösteriyoruz. Üç kavram bizim için öncüdür; yeşil, akıllı ve yaratıcı bir kent.”

AÇILIŞ 22 KASIM'DA

Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nin içinde İstanbul'un en büyük belediye kütüphanesi unvanına sahip Yahya Kemal Kütüphanesi de bulunuyor. Kütüphane, 80 bin kitap kapasitesine sahip. Kütüphanede görme engelliler için seslendirme odası da var. Merkezin açılışı 22 Kasım günü Zeki Kıral'ın kişisel resim sergisi ile yapılacak.