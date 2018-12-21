İşte 16 yılın Türkiye’ye faturası

Saadet Partisi Milletvekili Abdulkadir Karaduman, elinde tablo ve karne ile AKP dönemindeki 16 yılda gerçekleşen artışları anlattı. Karaduman'ın öne çıkardığı bazı başlıklar şöyle: 2002 yılında kamu borç stoku 64 milyon dolar iken, 2018 yılında 305 milyar dolara çıktı. Özel sektörün borç stoku 43 milyar dolardan, 249 milyar dolara yükseldi. Bireysel banka borçları 2002’de 6,6 milyar iken, 574 milyar liraya fırladı.

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, temel gıda maddelerinden iç, dış borç ve vatandaşın bireysel kredi borcuna kadar kalem kalem 16 yıllık AKP iktidarının millete faturasını çıkardı. TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 2017 bütçesinde faize ayrılan payın 55 milyar lira, 2018'de 72 Milyar 2019'da faize 117 milyar ayrılırken, yatırımlara sadece 65 milyar lira ayrılmasına bir kez daha vurgu yapan Karaduman, “AK Parti diyor ki, eğer bizim iktidarımız son bulursa Türkiye bir savaşın, felaketin içine girer. Eğer bu ülkeyi düşünüyorsanız siz gidin, bu ülke nefes alsın. Hiç korkmaya, tereddüde mahal yok. Çünkü çare var. Çare Saadet Partisi'dir.” dedi.

Karaduman, TBMM'de AKP dönemindeki 16 yılda yumurtadan zeytine temel gıdadaki artışın yüzde 700, Ocak-Aralık 2018 arasındaki son 12 ayda ise yüzde 68 olduğunu söyledi. Karaduman, bireysel banka borçlarının 2002'de 6,6 milyar iken, 574 milyar liraya, iç borcun ise 155 milyardan 2 trilyon 800 milyar lira seviyesine çıktığını belirterek, iktidarın millete faturasının ağır olduğunu ifade etti.

Elinde tablo ve bir karne ile Meclis'e gelen Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, AKP'nin 16 yıllık karnesini şöyle açıkladı: “2002 yılında kamu borç stoku 64 milyon dolar iken, 2018 yılında 305 milyar dolara çıktı. Özel sektörün borç stoku 43 milyar dolardan, 249 milyar dolara yükseldi. Bireysel banka borçları 2002'de 6.6 milyar iken, 574 milyar liraya fırladı. İç borç stoku 155 milyardan 2 trilyon 800 milyar seviyesine, dış borcumuz ise 129 milyardan, 457 milyar seviyesine çıkmıştır. Bu AK Parti yönetimlerinin basiretsiz ekonomi yönetiminin faturası ve hazin tablosudur.”

YUMURTADAN ZEYTİNE ENFLASYON YÜZDE 70

Türkiye'nin en temel 8 gıda maddesindeki enflasyonda yüzde 68 seviyesine çıktığını örnekleriyle anlatan Karaduman, rakamları şöyle açıkladı: “2002 yılından yumurta, pirinç, süt, kuru soğan, zeytin ve beyaz peynirin her biri 2018'de yüzde 400 artış gösterdi. 2002'den bugüne yumurtada yüzde 385, pirinçte yüzde 704, günlük sütte yüzde 782, kuru soğanda yüzde 3 bin 227, patateste yüzde 4 bin 556, zeytinde yüzde 393 ve beyaz peynirde yüzde 273 gibi rekor bir artış oldu.” Abdulkadir Karaduman, öte yanda Ocak 2018'den, Aralık 2018'e kadar temel gıda maddelerindeki artışı ise, “Yumurta 20 kuruştan, 63 kuruşa, pirincin 1 kilosu 9 TL'den, 13.5 TL'ye, günlük süt 5.5 TL'den, 7.5 TL'ye, kuru soğan 3.58 TL'den 4.99'a, patates 3.37'den 7.45'e, zeytin 18.90'dan, 20.95'ı çıktı. Beyaz peynirde ciddi bir şekilde zamma uğramıştır. Bunun faturası da vatandaşın kendisine ödetilmektedir” rakamlarıyla açıkladı.

İLK FATURA 31 MART'TA

Bu faturanın son ödeneceği tarihin 31 Mart 2019 olacağına vurgu yapan Saadet Konya Milletvekili Karaduman, “Biz bu ekonomik krizi elbette ki atlatacağız. Bütün bu hazin manzaraya karşı Ak Parti diyor ki, ‘eğer bizim iktidarımız son bulursa Türkiye bir savaşın içine girecektir. Bizim iktidarımız düşerse, Türkiye de bir felakete gider'. Bu hazin tabloya bakarak biz Saadet Partisi olarak diyoruz ki; Rahat olun. Eğer siz bu ülkeyi düşünüyorsanız, eğer bu ülke insanının menfaatini düşünüyorsanız ne olur rahat olun. Siz gidin. Bu ülke nefes alsın. Yeter ki sizin bu ülkedeki iktidarınız son bulsun ve bu millet rahat bir şekilde nefes alsın. Hiç korkmaya, tereddüte mahal yok. Çünkü çare var. Ve çare Saadet Partisi'dir. Çünkü 1997'deki on bir aylık Refahyol iktidarımızda denk bütçeyi sadece biz sağladık” ifadelerini kullandı.

30 BİNİN ÜZERİNDE TİCARİ FİRMA, 100 BİNE YAKIN İŞYERİ KAPANDI

“Siyasi iktidar aman ha aman rahat olsun. Bu ülkede Saadet Partisi var. Ve bu ülkede çarenin kendisi var. Dolayısıyla Ak Parti gittiğinde bu ülke felakete girmeyecek. Bu ülke huzura kavuşacak. Bu ülke mutluluğa kavuşacak” diyen Karaduman, iktidarın bu ülkede vatandaşın lehine bir karar almayı düşünüyorsa, kendinizi devletin bekasıyla özdeşleştirmemesi gerektiğini ifade etti. Karaduman, “2018 yılı içerisinde şimdiye kadar 30 binin üzerinde ticari firma, 100 bine yakın işyeri kapanmıştır. Batık kredi miktarı 80 milyar lira civarında ve her 3 krediden birisi ödenemediği için takibe düşmüş durumdadır. Kredi kullanan kişi sayısı 1 yılda 1 milyon 800 bini bulmuştur. Şu ana kadar 846 şirket konkordato ilan etmiş durumda” diye konuştu.

AMAN HA AMAN BU HARAM BÜTÇEYE GEÇİT VERMEYİN!

Milletvekillerini 2019 bütçesine hayır demeye çağıran Abdulkadir Karaduman sözlerini şöyle tamamladı: “Bu milletin her bir alın teri TBMM'ye emanettir. Buradan biz bütün milletvekillerini uyarıyoruz. Aman ha aman bu yanlışa geçit vermeyin. Aman ha aman, 117 milyar TL'nin faize ayrıldığı bu haram bütçeye geçit vermeyin. Bu belaya, bu musibete milletvekilleri aman ha aman ortak olmayın.”

FATURA KABARDI: İÇ BORÇ 3 TRİLYON LİRAYA DAYANDI!

Saadet Partisi Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın kalem kalem hesapladığı faturadan öne çıkan başlıklar:

2002 yılında kamu borç stoku 64 milyon dolar iken, 2018 yılında 305 milyar dolara çıktı.

Özel sektörün borç stoku 43 milyar dolardan, 249 milyar dolara yükseldi.

Bireysel banka borçları 2002'de 6,6 milyar iken, 574 milyar liraya fırladı.

İç borç stoku 155 milyardan 2 trilyon 800 milyar seviyesine.

Dış borcumuz ise 129 milyardan 457 milyar seviyesine çıkmıştır.

Bu Ak Parti yönetimlerinin basiretsiz ekonomi yönetiminin faturası ve hazin tablosudur.”