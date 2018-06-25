24 Haziran seçim sonucu: İşte, CHP oy oranı! CHP Seçimde kaç oy aldı?

24 Haziran 2018 seçimlerini geride bıraktık. YSK resmi açıklamayı 29 Haziran'da yapacağını duyurdu. Peki 24 Haziran 2018 Seçimlerinde CHP kaç oy aldı? CHP'nin oy oranı ne? İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy sayısı ve çıkardığı milletvekili sayısı...

27. Dönem Milletvekili Seçim Sonuçları belli oldu. 24 Haziran 2018 Seçimlerinde CHP kaç oy aldı? CHP’nin oy oranı ne? soruları resmi olmasa da yanıtlandı. İşte Cumhuriyet Halk Partisinin oy oranı ve aldığı milletvekili rakamı…

AA haber ajansının yayınladığı rakamlara göre CHP % 22,67 oy alarak 146 milletvekili çıkardı.

CHP 24 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

İşte CHP’nin milletvekili listesi:

ADANA

Müzeyyen Şevkin Yüksekjeoloji,

Burhanettin Bulut,

Orhan Sümer,

Ayhan Barut,

ADIYAMAN

Abdurrahman Tutdere,

AFYONKARAHİSAR

Burcu Köksel,

AMASYA

Mustafa Tuncer,

ANKARA

Ahmet Haluk Koç,

Ali Haydar Hakverdi,

Bülent Kuşoğlu,

Gamze Taşçıer,

Levent Gök,

Murat Emir,

Servet Ünsal,

Nihat Yeşil,

Yıldırım Kaya,

Tekin Bingöl,

ANTALYA

Cavit Arı,

Çetin Osman Budak,

Aydın Özer,

Deniz Baykal,

Rafet Zeybek,

ARDAHAN

Öztürk Yılmaz,

ARTVİN

Uğur Bayraktutan,

AYDIN

Hüseyin Yıldız,

Bülent Tezcan,

Süleyman Bülbül

BALIKESİR

Ahmet Akın,

Ensar Aytekin,

Fikret Şahin,

BARTIN

Aysu Bankoğlu,

BİLECİK

Yaşar Tüzün,

BOLU

Tanju Özcan,

BURDUR

Mehmet Göker,

BURSA

Erkan Aydın,

Lale Karabıyık,

Nurhayat Altaca Kayışoğlu,

Orhan Sarıbal,

Yüksel Özkan,

ÇANAKKALE

Muharrem Erkek

DENİZLİ

Haşim Teoman Sancar,

Kazım Arslan,

Gülizar Biçer Karaca,

EDİRNE

Erdin Bircan,

Okan Gaytancıoğlu,

ESKİŞEHİR

Jale Nur Süslü,

Utku ÇAkırözer,

GAZİANTEP

İrfan Kaplan,

Bayram Yılmazkaya,

GİRESUN

Necati Tığlı,

HATAY

Mehmet Güzelmansur Yüksek,

Serkan Topal,

İsmet Tokdemir,

Suzan Şahin,

İSTANBUL

Ahmet Ünal Çeviköz,

Ali Şeker,

Aykut Erdoğdu,

Emine Gülizar Emecan,

Engin Altay,

Erdoğan Toprak,

Fethi Açıkel,

Gamze Akkuş İlgezdi,

Gökan Zeybek,

Gürsel Tekin,

İlhan Kesici Yüksek,

Hüseyin Emre Bağce,

İbrahin Özden Kaboğlu,

Mahmut Tanal,

Kadri Enis Berberoğlu,

Mehmet Akif Hamzaçebi,

Mustafa Sezgin Tanrıkulu,

Onursal Adıgüzel,

Yunus Emre,

Zeynel Emre,

Yüksel Mansur Kılınç,

Turan Aydoğan,

Sibel Özdemir,

Nazır Cihangir İslam,

Oğuz Kaan Salıcı,

Özgür Karabat,

Saliha Sera Kadıgil Sütlü,

İZMİR

Ahmet Tuncay Özkan,

Atila Sertel,

Bedri Serter,

Ednan Arslan,

Kani Beko,

Mehmet Ali Çelebi,

Kemal Kılıçdaroğlu,

Murat Bakan,

Özcan Purçu,

Sevdar Erdan Kılıç,

Tacettin Bayır,

Selin Sayek Böke,

KARABÜK

Hüseyin Avni Aksoy,

KARAMAN

İsmail Atakan Ünver,

KASTAMONU

Hasan Baltacı,

KAYSERİ

Çetin Artık,

KIRIKKALE

Ahmet Önal,

KIRKLARELİ

Türabi Kayan,

Vecdi Gündoğdu,

KIRŞEHİR

Metin İlhan

KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet,

Haydar Akar,

Tahsin Tarhan,

KONYA

Abdulkadir Karaduman,

Abdullatif Şener,

KÜTAHYA

Ali Fazıl Kasap,

MALATYA

Veli Ağbaba,

MANİSA

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu,

Bekir Başevirgen,

Özgür Özel,

MERSİN

Ali Mahir Başarır,

Alpay Antmen,

Cengiz Gökçel,

Nevin Zaimoğlu,

MUĞLA

Burak Erbay,

Mürsel Alban,

Suat Özcan,

Süleyman Girgin,

NEVŞEHİR

Faruk Sarıaslan,

NİĞDE

Ömer Fethi Gürer,

ORDU

Mustafa Adıgüzel,

Seyit Torun,

SAKARYA

Engin Özkoç,

SAMSUN

Kemal Zeybek,

Neslihan Hancıoğlu,

SİNOP

Barış Karadeniz,

SİVAS

Ulaş Karasu,

ŞANLIURFA

Aziz Aydınlık,

TEKİRDAĞ

Candan Yüceer,

Faik Öztrak,

İlhami Özcan Aygun,

TOKAT

Kadim Durmaz,

TRABZON

Ahmet Kaya,

TUNCELİ

Polat Şaroğlu

UŞAK

Özkan Yalım

YALOVA

Özcan Özel

YOZGAT

Ali Keven

ZONGULDAK

Deniz Yavuzyılmaz,

Ünal Demirtaş

CHP 25 İLDE VEKİL ÇIKARAMADI

Seçimlerde 25 ilden milletvekili çıkaramayan, aralarında İstanbul ve İzmir’in de olduğu 38 ilde ise milletvekili sayısını koruyan CHP, Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat’tan TBMM’ye milletvekili gönderdi.

Bu saat itibarıyla açılan sandık sayısı ve resmi olmayan sonuçlara göre CHP, 1 Kasım 2015 seçimlerinde aralarında İstanbul ve İzmir’in de olduğu 38 ilde çıkardığı milletvekili sayısını, bu seçimde de aynen korudu.

CHP’nin milletvekili sayısını koruduğu iller; 5’er milletvekili çıkardığı Bursa ve Antalya, 4’er milletvekili çıkardığı Adana, Hatay ve Mersin, 3’er milletvekili çıkardığı Aydın, Balıkesir, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ, 2’şer milletvekili çıkardığı Edirne, Gaziantep, Kırklareli, Samsun ve Zonguldak, 1’er milletvekili çıkardığı Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çorum, Giresun, Kayseri, Malatya, Niğde, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yalova oldu.

CHP, bir önceki seçimde olduğu gibi İstanbul’dan 28, İzmir’den de 14 milletvekili çıkardı.

ANKARA, ÇANAKKALE VE ESKİŞEHİR’DE VEKİL SAYISI DÜŞTÜ

Ankara’dan bir önceki seçimde 11 milletvekiliyle TBMM’de temsil edilen CHP, bu seçimde vekil sayısını 10’a düşürdü.

CHP’nin Çanakkale’deki milletvekili sayısı da 2’den 1’e, Eskişehir’deki milletvekili sayısı da 3’ten 2’ye indi. TBMM’ye Isparta’dan 1 milletvekili gönderen CHP, bu seçimde ise bu ilden milletvekili çıkaramadı.

YOZGAT VE URFA’DAN VEKİL ÇIKTI

Denizli’deki milletvekili sayısını 2’ten 3’e, Konya’da 1’den 2’ye, Muğla’da 3’ten 4’e, Ordu’da 1’den 2’ye çıkaran CHP, bu seçimde bazı illerden ise ilk kez milletvekilliği kazandı.

CHP, Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat’tan TBMM’ye milletvekili gönderdi.

CHP, Ağrı, Aksaray, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Muş, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak ve Van’dan ise milletvekilliği kazanamadı.