İşte CHP’nin oy oranı: 24 Haziran 2018 Seçimlerinde CHP kaç oy aldı?

27. Dönem Milletvekili Seçim Sonuçları belli oldu. 24 Haziran 2018 Seçimlerinde CHP kaç oy aldı? CHP’nin oy oranı ne? soruları resmi olmasa da yanıtlandı. İşte Cumhuriyet Halk Partisinin oy oranı ve aldığı milletvekili rakamı…
AA haber ajansının yayınladığı rakamlara göre CHP % 22,67 oy alarak 146 milletvekili çıkardı.
CHP 24 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
İşte CHP’nin milletvekili listesi:
ADANA
Müzeyyen Şevkin Yüksekjeoloji,
Burhanettin Bulut,
Orhan Sümer,
Ayhan Barut,
ADIYAMAN
Abdurrahman Tutdere,
AFYONKARAHİSAR
Burcu Köksel,
AMASYA
Mustafa Tuncer,
ANKARA
Ahmet Haluk Koç,
Ali Haydar Hakverdi,
Bülent Kuşoğlu,
Gamze Taşçıer,
Levent Gök,
Murat Emir,
Servet Ünsal,
Nihat Yeşil,
Yıldırım Kaya,
Tekin Bingöl,
ANTALYA
Cavit Arı,
Çetin Osman Budak,
Aydın Özer,
Deniz Baykal,
Rafet Zeybek,
ARDAHAN
Öztürk Yılmaz,
ARTVİN
Uğur Bayraktutan,
AYDIN
Hüseyin Yıldız,
Bülent Tezcan,
Süleyman Bülbül
BALIKESİR
Ahmet Akın,
Ensar Aytekin,
Fikret Şahin,
BARTIN
Aysu Bankoğlu,
BİLECİK
Yaşar Tüzün,
BOLU
Tanju Özcan,
BURDUR
Mehmet Göker,
BURSA
Erkan Aydın,
Lale Karabıyık,
Nurhayat Altaca Kayışoğlu,
Orhan Sarıbal,
Yüksel Özkan,
ÇANAKKALE
Muharrem Erkek
DENİZLİ
Haşim Teoman Sancar,
Kazım Arslan,
Gülizar Biçer Karaca,
EDİRNE
Erdin Bircan,
Okan Gaytancıoğlu,
ESKİŞEHİR
Jale Nur Süslü,
Utku ÇAkırözer,
GAZİANTEP
İrfan Kaplan,
Bayram Yılmazkaya,
GİRESUN
Necati Tığlı,
HATAY
Mehmet Güzelmansur Yüksek,
Serkan Topal,
İsmet Tokdemir,
Suzan Şahin,
İSTANBUL
Ahmet Ünal Çeviköz,
Ali Şeker,
Aykut Erdoğdu,
Emine Gülizar Emecan,
Engin Altay,
Erdoğan Toprak,
Fethi Açıkel,
Gamze Akkuş İlgezdi,
Gökan Zeybek,
Gürsel Tekin,
İlhan Kesici Yüksek,
Hüseyin Emre Bağce,
İbrahin Özden Kaboğlu,
Mahmut Tanal,
Kadri Enis Berberoğlu,
Mehmet Akif Hamzaçebi,
Mustafa Sezgin Tanrıkulu,
Onursal Adıgüzel,
Yunus Emre,
Zeynel Emre,
Yüksel Mansur Kılınç,
Turan Aydoğan,
Sibel Özdemir,
Nazır Cihangir İslam,
Oğuz Kaan Salıcı,
Özgür Karabat,
Saliha Sera Kadıgil Sütlü,
İZMİR
Ahmet Tuncay Özkan,
Atila Sertel,
Bedri Serter,
Ednan Arslan,
Kani Beko,
Mehmet Ali Çelebi,
Kemal Kılıçdaroğlu,
Murat Bakan,
Özcan Purçu,
Sevdar Erdan Kılıç,
Tacettin Bayır,
Selin Sayek Böke,
KARABÜK
Hüseyin Avni Aksoy,
KARAMAN
İsmail Atakan Ünver,
KASTAMONU
Hasan Baltacı,
KAYSERİ
Çetin Artık,
KIRIKKALE
Ahmet Önal,
KIRKLARELİ
Türabi Kayan,
Vecdi Gündoğdu,
KIRŞEHİR
Metin İlhan
KOCAELİ
Fatma Kaplan Hürriyet,
Haydar Akar,
Tahsin Tarhan,
KONYA
Abdulkadir Karaduman,
Abdullatif Şener,
KÜTAHYA
Ali Fazıl Kasap,
MALATYA
Veli Ağbaba,
MANİSA
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu,
Bekir Başevirgen,
Özgür Özel,
MERSİN
Ali Mahir Başarır,
Alpay Antmen,
Cengiz Gökçel,
Nevin Zaimoğlu,
MUĞLA
Burak Erbay,
Mürsel Alban,
Suat Özcan,
Süleyman Girgin,
NEVŞEHİR
Faruk Sarıaslan,
NİĞDE
Ömer Fethi Gürer,
ORDU
Mustafa Adıgüzel,
Seyit Torun,
SAKARYA
Engin Özkoç,
SAMSUN
Kemal Zeybek,
Neslihan Hancıoğlu,
SİNOP
Barış Karadeniz,
SİVAS
Ulaş Karasu,
ŞANLIURFA
Aziz Aydınlık,
TEKİRDAĞ
Candan Yüceer,
Faik Öztrak,
İlhami Özcan Aygun,
TOKAT
Kadim Durmaz,
TRABZON
Ahmet Kaya,
TUNCELİ
Polat Şaroğlu
UŞAK
Özkan Yalım
YALOVA
Özcan Özel
YOZGAT
Ali Keven
ZONGULDAK
Deniz Yavuzyılmaz,
Ünal Demirtaş