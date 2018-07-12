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İşte Galatasaray Adası’nın son hali… ‘Başkan gerçeği konuşmuyor’

Geçen yıl İstanbul Belediyesi tarafından büyük bölümü yıkılan Galatasaray Adası’nda önceki gün ikinci yıkım yapıldı.

android-time 15:19 12 Temmuz 2018
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İşte Galatasaray Adası’nın son hali… ‘Başkan gerçeği konuşmuyor’
Geçen yıl İstanbul Belediyesi tarafından büyük bölümü yıkılan Galatasaray Adası’nda önceki gün ikinci yıkım yapıldı.

Galatasaray Başkanı Mehmet Cengiz bundan sabah erken saatlerde haberdar olduklarını söylemiş “Biz de şaşırdık. Onlar da inceleme yapıp çıktılar” demişti. Adada kiracı konumunda olan Mels Turizm şirketinden bu konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Başkan Cengiz'in gerçeği konuşmadığı belirtilerek şöyle denildi:

“Galatasaray Başkanı, hukuk dışı yollarla İstanbul Belediyesi'ne şikayet ederek, üstelik de hakkında herhangi bir tutanak tutulmamış, encümen ve mahkeme kararı ile yıkım kararı bulunmayan 1960 yılında yapılmış ve müktesep hak olarak korunması gereken havuzun yıkımına karşı çıkıp savunmak yerine yıktırmak istemiştir. Başkanın, bizim tarafımızdan belediye ekiplerine ‘Galatasaray ile anlaştık. Adayı açıyoruz' gibi bir söylememiz olduğu iddiaları gerçek dışıdır. Ayrıca İBB ekiplerinin adada inceleme yapıp geri döndükleri iddiası da gerçek dışıdır.”

Mels Turizm Şirketi, adadaki son yıkımla ilgili bu fotoğrafları dağıttı:

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