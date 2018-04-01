İşte ilk 11’ler! Galatasaray Trabzonpor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS TS maçı ne zaman?

Süper Lig'de haftanın maçı olan Galatasaray Trabzonspor maçına saatler kaldı. Lider Galatasaray ile Avrupa Kupaları iddiasını devam ettirmek isteyen Trabzonspor bu akşam mücadele edecek. Peki Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Trabzonspor maçı Süper Lig’de 27. haftanın en önemli mücadelesi olarak dikkat çekiyor. Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu taraftarları meraklandırdı. Süper Lig’de oynana 89 derbinin 39’unu sarı-kırmızılı takım kazanırken, 21’i berabere bitti. Heyecanlan beklenen kritik derbinin saatini ve kanalını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte Galatasaray Trabzonpor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularının yanıtları…

GALATASARAY TRABZON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Trabzonspor maçı 1 Nisan Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

GALATASARAY TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Yusuf, Sosa, Olcay, Burak

90´INCI RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 90´ıncı kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 89 maçta Trabzonspor´un 29, Galatasaray´ın 39 galibiyeti bulunuyor. 21 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 98 gol atarken, kalesinde 114 gol gördü.



TRABZONSPOR 3 MAÇTIR KAZANIYOR

Trabzonspor, Galatasaray ile oynadığı son 3 maçta da rakibine üstünlük kurmayı başardı. Bordo-mavililer, aralarında oynanan son 3 karşılaşmada sırasıyla 1-0, 2-0 ve 2-1´lik skorlarla sahadan galip ayrıldı.

FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul’daki lig maçında 4-0’lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 5 Ağustos 1978’de İstanbul’daki özel maç ile 1 Ekim 1995’de Trabzon’daki lig karşılaşmasında Galatasaray’ı 4-‘lik skorla yendi. 15 Kasım 1998’de İstanbul’da Trabzonspor’un 5-3 kazandığı lig maçında filelere giden toplam 8 gol, taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.