İşte İYİ Parti’deki Akşener depreminin detayları

İYİ Parti’nin Afyonkarihasar’ın Sandıklı ilçesinde yapılan üç günlük çalıştayının son günü Genel Başkan Meral Akşener, "Seçimlerdeki sonucun sorumluluğu bana aittir. Bu durumda istifa etmem gerekir" diyerek kürsüden inip çıkış kapısına doğru yürüdüğü ancak partililerin kapıları tuttuğu ve "Gidemezsiniz, bizi bırakamazsınız" diye bağırdıkları öğrenildi.

İYİ Parti’deki olağanüstü kongre sürecinin bilinmeyen detaylarına SÖZCÜ ulaştı.

ÖNCE DİNLENDİ

Çalıştayın açılışında, “Herkes istediği konuda, istediği kadar konuşacak, kimsenin sözü kesilmeyecek. Gerekirse gece yarısına kadar bekleyeceğiz. Bizi eleştirenlere karşı da en küçük olumsuzluk yapılmayacak” diyen Meral Akşener, çalıştayın son gününde konuşmaların uzaması üzerine, “Hayır, herkes konuşacak. Gece yarısına kadar da sürse dinleyeceğiz” dedi.

Konuşmacılar, içeriden ve dışarıdan partiye yapılan müdahaleleri ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylık sürecinin kendilerine verdiği zararı da anlattı. Parti yönetimine dönük eleştiriler daha çok partinin teşkilatlanma, aday seçimi konusunda yoğunlaştı. Seçime kısa süre kalıncaya kadar kamuoyu araştırmalarında yüzde 18 civarında görünen oy oranının, seçimde yüzde 10'un bile altına inmesinin nedenleri tartışıldı. Konuşmacılar arasında parti yönetiminin değişitrilmesi için kurultay isteyenlerde oldu.

“İSTİFA ETMEM GEREKİR”

Bütün konuşmaları dinleyen, not alan Akşener, çalıştayın kapanışını yapmak için kürsüye çıktı. Konuşmasının sonuna doğru oldukça duygusallaştığı gözlenen Akşener, “Genel Başkan olarak sorumluluk bana aittir. Bu durumda istifa etmem gerekir” dedi. Akşener daha sonra güçlükle kapıdan dışarıya çıkıp otomobiline binince, bu kez partililer aracın hareket etmemesi için otomobilin önüne yattı. Partililer Akşener’in bölgeden ayrılmasını tamamen engellemek için otomobilin önüne ve arkasına araçlar getirip park etti. Genel başkanın otomobiline binmesine rağmen gitmesine engel olan partililer arasında ağlayanlar oldu.

Partililerin güçlü direnişi karşısında otelden ayrılamayan Akşener, aracından indi. Odasına çıkan ve yaklaşık bir saat dinlenen Akşener'i partililer büyük bir heyecanla bekledi. Bu arada partililer arasında da gerginlikler yaşandı. İYİ Parti eski gençlik kolları başkanıyla bir partili arasında yumruklu kavga yaşandı.

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KONGREYE GİDECEĞİZ

Bir saatlik bekleyişten sonra alkışlar arasında salona giren ve kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı, Genel İdare Kurulu'nun kendisine verdiği yetkiye dayanarak partisinin olağanüstü toplantıya gitmesini kararlaştırdığını söyledi.

Bu açıklamasının ardından Genel Başkan otomobiline binip Ankara'ya hareket etti. Partililerin bir kısmı otelde kalıp durum değerlendirmesi yaptı. Kurultay hazırlıklarına hemen başlanacak.

KORAY AYDIN: ALTIN HARFLERLE YAZILACAK

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, çalıştay ve yaşananlarla ilgili olarak SÖZCÜ'nün sorusunu şöyle cevaplandırdı:

“Cuma günü toplantımız başladı. 22 tane grup kuruldu. Her grupta 13-15 hatta 20'ye yakın arkadaşımız üç temel konuda çalışma yaptı. Her masanın bir moderatörü oldu, o masadaki konuşmaları yönetti. Konuşmalar bittikten sonra, moderatör 4 ana başlıkla toplayıp bunları raporladı. Raporlar grafiklere döküldü. En çok dile getirilenler yüzdelerle katılımcılara bildirildi. Bunlar içinde eksiklikler yönünden eleştiri yapanlar da oldu. Bu yapılan işin bir cesaret olduğunu, devlet partisine karşı yürütülen mücadele belirtildi. Bazı gruplarda, seçimli olağanüstü kurultay yapılmasını önerdi. Daha önce geldiğimiz gelenekte bu fırsatın verilmediği anlatıldı. Bunun üzerine genel başkan seçimli olağanüstü kurultay kararı aldı.

Bunu şöyle değerlendiriyorum:

Bu kararı Türk demokrasisi adına altın harflerle yazılmış karar olarak görüyorum. Olağanüstü seçim kararını sandıktan kaçan, demokrasiyi işletmeyen lider türlerine karşı demokrasimiz adına atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. MHP'de kurultay istediğimizde, seçimden kaçmak için bizlere ‘dış güçlerin adamı, FETÖ'nün adamı’ suçlaması yapanlara karşı, Akşener'in samimi tavrını ortaya koyan kararına tüm demokrasiyi savunanlar adına teşekkür ediyorum. Akşener'in liderliği konusunda partimizde tam bir ittifak var. Kendisine güvenen varsa karşısına aday olarak çıkar.”

“HAYIRLI OLSUN”

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Ahat Andican, toplantıdan sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Seçim sonuçlarını değerlendirdiğimiz Afyon çalıştayımız sona erdi. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, parti kadrolarının yenilenmesi ve güven tazelemesi amacıyla başkanlık yetkisini kullanarak seçimli genel kongre kararı aldı. Hayırlı olsun.”

Partinin kurucularından ve milletvekili adaylarından 15 Temmuz gazisi emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz da, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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