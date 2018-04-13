İşte Kosova’da yakalanan FETÖ’cülerin ilk ifadeleri!

Kosova'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ'cülerin ilk ifadeleri ortaya çıktı. Gazeteci Yazar Abdulkadir Selvi, CNN Türk'te yayınlanan bir programda FETÖ'cülerin ifadelerini okudu. İfadelerde Kosova'daki devletin önde gelen isimlerinin eşleriyle kurulan irtibat dikkat çekti.

Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk’te yayınlanan programda konuştu. MİT operasyonuyla Kosova’dan getirilen 6 FETÖ’cüye değinen Selvi, zanlıların ifadelerini de ilk kez canlı yayında açıkladı.

LİDERLERİN EŞLERİYLE İRTİBAT KURMUŞLAR

Devletin önde gelen isimlerinin eşleriyle kurulan irtibata dikkat çeken Selvi, “İfadelerde ‘Olay meydana geldiğinde Meclis Başkanı yurtdışındaydı. Hanımı üzerinden ulaştık. Haberlerinin olmadığını ve üzüldüklerini ifade etti. Eşine durumu hemen ileteceğini söyledi.’ Yani eşi üzerinden irtibat kurmuşlar. Bir başkası da bilgi verirken, ‘Başbakanın da hanımıyla görüştük’ diyor. Durumu başbakana iletmiş. Başbakan da ‘onlarla ilgili düşüncem hep olumlu’ demiş” ifadelerini kullandı.