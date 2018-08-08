İşte 2018 Kurban Bayramı tarihi! Kurban bayramı ne zaman? Arefe Günü tatil mi? 2018 resmi tatil günleri…

Kurban Bayramı'nda geri sayım sürüyor. Yurttaşlar 2018 Kurban bayramı ne zaman? Arefe Günü tatil mi? sorularına yanıt arıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatiline dair ayrıntılar ve 2018 resmi tatil günleri haberimizde.

2018 Kurban Bayramı geliyor! Bayrama sayılı günler kaldı. 2018 Kurban bayramı ne zaman? Arefe Günü tatil mi? sorularının yanıtı merakla araştırılıyor. İşte 2018’de tatil yapacağımız resmi tarihler…

2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için çalışanlar 11 gün tatil yapma şansı bulmuştu. 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Bu sene Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil olacak.

ÖZEL SEKTÖRDE AREFE YARIM GÜN

Özel sektörde çalışanlar için arefe günü yine yarım gün tatil olacak. Dileyenler yarım gün çalışıp tatile çıkarken dileyenler tam gün çalışıp yarım gün mesaisi alabilecekler. Özel sektör için 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos hafta sonu tarihleri de resmi tatil olmayacak.

2018 KURBAN BAYRAMI RESMİ TATİL GÜNLERİ

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

YILIN GERİ KALANINDAKİ RESMİ TATİLLER (2018)

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

KURBAN BAYRAMI’NIN ANLAMI?

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur’an’da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah’a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur’an’da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır. Müslümanlar için kutsal sayılan bugün aynı zamanda resmi tatil de demek. Kurban bayramında akraba ziyaretine gidecekler, kurban kesecekler ya da tatile gidecekler bayramının hangi günlerde olacağını merak ediyor. İşte 9 günlük kurban bayramı tatili günleri…

Kurban Bayramı günleri, Hz. İbrahim'in duasıyla müminlerin tek yürek, tek vücut oldukları, aynı iman ve aynı ruhla mübarek ve mukaddes topraklara geldikleri, tek parça örtülerine bürünerek her türlü ayrıştırıcılığı bıraktıkları, tek merkezde, Kâbe'de tavaf ettikleri, tek meydanda, Arafat'ta toplanarak hac farizasını yerine getirdikleri mübarek zaman dilimleridir.

Kurban Bayramı günleri aynı zamanda bütün müminlerin İbrahimî bir arayışla Rabbimizin kendilerine lütfettiği nimetlere şükranlarının bir ifadesi olarak Kurban ibadetini eda ettikleri mübarek vakitlerdir.

Bu bayrama adını veren Kurban; Hz. İbrahim ve Hz. İsmail örneğinde olduğu gibi ilâhî emirlere kayıtsız teslimiyet göstergesi, hak yolunda fedakârlığın bir nişanesi, Allah'ın bize lütfettiklerinden onun hoşnutluğu için verebilmenin hâl ile ifadesidir.

Kurban, sahip olduklarımızı fakir ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın tadına varma fırsatı, katılaşan kalplere, hayatın ve varoluşun gerçek anlamını unutan zihinlere öze dönüş çağrısı içeren bir hikmetler bütünüdür.