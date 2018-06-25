İl il sonuçlar: İşte yeni 600 milletvekili…

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu.

24 Haziran Milletvekili Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçları belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili ile TBMM’de temsil edilecek. Yeni dönemde TBMM’de yer alacak 600 milletvekilinin partileri ve seçildiği iller şu şekilde: ADANA

AKP

1- Jülide Sarıeroğlu

2- Tamer Dağlı

3- Mehmet Şükrü Erdinç

4- Ahmet Zenbilci

5- Abdullah Doğru

MHP

1- Muharrem Varlı

2- Ayşe Sibel Ersoy

CHP

1- Ayhan Barut

2- Orhan Sümer

3- Müzeyyen Şevkin

4- Burhanettin Bulut

İYİ Parti

1- İsmail Koncuk

2- Mehmet Metanet Çulhaoğlu

HDP

1- Tülay Hatımoğulları Oruç

2- Kemal Peköz ADIYAMAN

AKP

1- Ahmet Aydın

2- İbrahim Halil Fırat

3- Muhammed Fatih Toprak

4- Yakup Taş

CHP

1- Abdurrahman Tutdere AFYONKARAHİSAR

AKP

1- Veysel Eroğlu

2- Ali Özkaya

3- İbrahim Yurdunuseven

MHP

1- Mehmet Taytak

CHP

1- Burcu Köksal

İYİ Parti

1- Gültekin Uysal AĞRI

AKP

1- Ekrem Çelebi

HDP

1- Berdan Öztürk

2- Dirayet Dilan Taşdemir

3- Abdullah Koç AMASYA

AKP

1- Mustafa Levent Karahocagil

2- Hasan Çilez

CHP

1- Mustafa Tuncer ANKARA 1. Bölge

AKP

1- Yıldırım Tuğrul Türkeş

2- Fatih Şahin

3- Yalçın Akdoğan

4- Ali İhsan Arslan

MHP

1- Mevlüt Karakaya

CHP

1- Tekin Bingöl

2- Levent Gök

3- Ali Haydar Hakverdi

4- Bülent Kuşoğlu

5- Gamze Taşcıer

İYİ Parti

1- Koray Aydın

2- İbrahim Halil Oral

HDP

1- Filiz Kerestecioğlu Demir ANKARA 2. Bölge

AKP

1- Mustafa Destici

2- Lütfiye Selva Çam

3- Emrullah İşler

4- Orhan Yegin

5- Arife Polat Düzgün

6- Zeynep Yıldız

MHP

1- Sadir Durmaz

2- Nevin Taşlıçay

CHP

1- Murat Emir

2- Yıldırım Kaya

İYİ Parti

1- Şenol Bal ANKARA 3. Bölge

AKP

1- Mehmet Naci Bostancı

2- Asuman Erdoğan

3- Nevzat Ceylan

4- Barış Aydın

5- Hacı Turan

MHP

1- Yaşar Yıldırım

2- Erkan Haberal

CHP

1- Ahmet Haluk Koç

2- Nihat Yeşil

3- Servet Ünsal

İYİ Parti

1- Durmuş Yılmaz

2- Ayhan Altıntaş ANTALYA

AKP

1- Mevlüt Çavuşoğlu

2- Mustafa Köse

3- Sena Nur Çelik

4- İbrahim Aydın

5- Atay Uslu

6- Kemal Çelik

MHP

1- Abdurrahman Başkan

CHP

1- Deniz Baykal

2- Çetin Osman Budak

3- Rafet Zeybek

4- Aydın Özer

5- Cavit Arı

İyi Parti

1- Feridun Bahşi

2- Hasan Subaşı

3- Tuba Vural Çokal

HDP

1- Kemal Bülbül ARTVİN

AKP

1- Ertunç Erkan Balta

CHP

1- Uğur Bayraktutan AYDIN

AKP

1- Mustafa Savaş

2- Bekir Kuvvet Erim

3- Metin Yavuz

MHP

1- Deniz Depboylu

CHP

1- Bülent Tezcan

2- Hüseyin Yıldız

3- Süleyman Bülbül

İYİ Parti

1- Aydın Adnan Sezgin BALIKESİR

AKP

1- Adil Çelik

2- Belgin Uygur

3- Yavuz Subaşı

4- Mustafa Canbey

5- Pakize Mutlu Aydemir

CHP

1- Ahmet Akın

2- Fikret Şahin

3- Ensar Aytekin

İYİ Parti

1- İsmail Ok BİLECİK

AKP

1- Selim Yağcı

CHP

1- Yaşar Tüzün BİNGÖL

AKP

1- Cevdet Yılmaz

2- Feyzi Berdibek

HDP

1- Erdal Aydemir BİTLİS

AK Parti

1- Cemal Taşar

2- Vahit Kiler

HDP

1- Mahmut Celadet Gaydalı BOLU

AKP

1- Arzu Aydın

2- Fehmi Küpçü

CHP

1- Tanju Özcan BURDUR

AKP

1- Bayram Özçelik

2- Yasin Uğur

CHP

1- Mehmet Göker BURSA 1. Bölge

AKP

1- Hakan Çavuşoğlu

2- Mustafa Esgin

3- Refik Özen

4- Emine Yavuz Gözgeç

5- Ahmet Kılıç

MHP

1- İsmet Büyükataman

CHP

1- Lale Karabıyık

2- Erkan Aydın

3- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İYİ Parti

1- İsmail Tatlıoğlu BURSA 2. Bölge

AKP

1- Efkan Ala

2- Osman Mesten

3- Vildan Yılmaz Gürel

4- Zafer Işık

5- Muhammet Müfit Aydın

6- Atilla Ödünç

MHP

1- Mustafa Hidayet Vahapoğlu

CHP

1- Orhan Sarıbal

2- Yüksel Özkan

İYİ Parti

1- Ahmet Kamil Erozan ÇANAKKALE

AKP

1- Bülent Turan

2- Jülide İskenderoğlu

CHP

1- Muharrem Erkek

2- Özgür Ceylan ÇANKIRI

AKP

1- Muhammet Emin Akbaşoğlu

2- Salim Çivitcioğlu ÇORUM

AKP

1- Ahmet Sami Ceylan

2- Oğuzhan Kaya

3- Erol Kavuncu

CHP

1- Tufan Köse DENİZLİ

AKP

1- Cahit Özkan

2- Şahin Tin

3- Ahmet Yıldız

4- Nilgün Ök

CHP

1- Gülizar Biçer Karaca

2- Kazım Arslan

3- Haşim Teoman Sancar

İYİ Parti

1- Yasin Öztürk DİYARBAKIR

AKP

1- Mehmet Mehdi Eker

2- Ebubekir Bal

3- Oya Eronat

HDP

1- Adnan Selçuk Mızraklı

2- Salihe Aydeniz

3- İmam Taşçıer

4- Remziye Tosun

5- Hişyar Özsoy

6- Semra Güzel

7- Garo Paylan

8- Dersim Dağ

9- Musa Farisoğulları EDİRNE

AKP

1- Fatma Aksal

CHP

1- Okan Gaytancıoğlu

2- Erdin Bircan

İYİ Parti

1- Orhan Çakırlar ELAZIĞ

AKP

1- Metin Bulut

2- Sermin Balık

3- Zülfü Tolga Ağar

4- Zülfü Demirbağ

CHP

1- Gürsel Erol ERZİNCAN

AKP

1- Süleyman Karaman

2- Burhan Çakır ERZURUM

AKP

1- Recep Akdağ

2- Zehra Taşkesenlioğlu

3- Selami Altınok

4- İbrahim Aydemir

MHP

1- Kamil Aydın

İYİ Parti

1- Muhammet Naci Cinisli ESKİŞEHİR

AKP

1- Nabi Avcı

2- Harun Karacan

3- Emine Nur Günay

MHP

1- Metin Nurullah Sazak

CHP

1- Utku Çakırözer

2- Jale Nur Süllü

İYİ Parti

1- Arslan Kabukcuoğlu GAZİANTEP

AKP

1- Abdulhamit Gül

2- Ahmet Uzer

3- Mehmet Erdoğan

4- Abdullah Nejat Koçer

5- Derya Bakbak

6- Ali Şahin

7- Müslüm Yüksel

8- Mehmet Sait Kirazoğlu

MHP

1- Ali Muhittin Taşdoğan

2- Sermet Atay

CHP

1- Bayram Yılmazkaya

2- İrfan Kaplan

İYİ Parti

1- İmam Hüseyin Filiz

HDP

1- Mahmut Toğrul GİRESUN

AKP

1- Cemal Öztürk

2- Kadir Aydın

3- Sabri Öztürk

CHP

1- Necati Tığlı GÜMÜŞHANE

AKP

1- Hacı Osman Akgül

2- Cihan Pektaş HAKKARİ

AKP

1- Leyla Güven

2- Sait Dede

3- Özgür Zeydanoğlu HATAY

AKP

1- Hacı Bayram Türkoğlu

2- Hüseyin Yayman

3- Abdulkadir Özel

4- Hüseyin Şanverdi

MHP

1- Lütfi Kaşıkçı

2- İbrahim Gül

CHP

1- Mehmet Güzelmansur

2- Suzan Şahin

3- Serkan Topal

4- İsmet Tokdemir

HDP

1- Barış Atay Mengüllüoğlu ISPARTA

AKP

1- Süreyya Sadi Bilgiç

2- Recep Özel

3- Mehmet Uğur Gökgöz

İYİ Parti

1- Aylin Cesur MERSİN

AKP

1- Lütfi Elvan

2- Ali Cumhur Taşkın

3- Zeynep Gül Yılmaz

4- Hacı Özkan MHP

1-Olcay Kılavuz

2-Baki Şimşek CHP

1- Cengiz Gökçel

2- Alpay Antmen

3- Ali Mahir Başarır

İYİ Parti

1- Behiç Çelik

2- Zeki Hakan Sıdalı

HDP

1- Fatma Kurtulan

2- Rıdvan Turan İSTANBUL 1. Bölge

AKP

1- Berat Albayrak

2- Nurettin Canikli

3- Mustafa Ataş

4- Erol Kaya

5- Vedat Demiröz

6- Ravza Kavakcı Kan

7- Osman Boyraz

8- İsmet Uçma

9- Mihrimah Belma Satır

10- Ahmet Berat Çonkar

11- Hulusi Şentürk

12- Müşerref Pervin Tuba Durgut

13- Eyüp Özsoy

14- Serkan Bayram

15- Fatih Süleyman Denizolgun

MHP

1- Edip Semih Yalçın

2- İzzet Ulvi Yönter

CHP

1- İbrahim Özden Kaboğlu

2- Mehmet Akif Hamzaçebi

3- Gamze Akkuş İlgezdi

4- Onursal Adıgüzel

5- Fethi Açıkel

6- Gürsel Tekin

7- İlhan Kesici

8- Oğuz Kaan Salıcı

9- Mahmut Tanal

10- Saliha Sera Kadıgil Sütlü

11- Hüseyin Emre Bağce

İYİ Parti

1- Hayrettin Nuhoğlu

2- Ahmet Çelik

3- Yavuz Ağıralioğlu

HDP

1- Pervin Buldan

2- Musa Piroğlu

3- Erkan Baş

4- Erol Katırcıoğlu İSTANBUL 2. Bölge

AKP

1- Süleyman Soylu

2- Fatma Betül Sayan Kaya

3- Volkan Bozkır

4- Abdullah Güler

5- Hasan Turan

6- Serap Yaşar

7- Aziz Babuşcu

8- Şirin Ünal

9- Canan Kalsın

10- Ahmet Hamdi Çamlı

11- Markar Eseyan

12- Mustafa Demir

13- İffet Polat

MHP

1- Celal Adan

2- Cemal Çetin

CHP

1- Kadri Enis Berberoğlu

2- Aykut Erdoğdu

3- Ahmet Ünal Çeviköz

4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu

5- Yüksel Mansur Kılınç

6- Yunus Emre

7- Gökan Zeybek

8- Ali Şeker

İYİ Parti

1- Ümit Özdağ

2- Fatih Mehmet Şeker

HDP

1- Ahmet Şık

2- Oya Ersoy

3- Hüda Kaya İSTANBUL 3. Bölge

AKP

1- Numan Kurtulmuş

2- Mehmet Muş

3- Akif Çağatay Kılıç

4- Mehmet Doğan Kubat

5- Tülay Kaynarca

6- Halis Dalkılıç

7- Emine Sare Aydın Yılmaz

8- Nevzat Şatıroğlu

9- Zafer Sırakaya

10- Rümeysa Kadak

11- Ahmet Mücahit Arınç

12- Mustafa Yeneroğlu

13- Erkan Kandemir

14- Şamil Ayrım

15- Alev Dedegil

MHP

1- Feti Yıldız

2- İsmail Faruk Aksu

3- Arzu Erdem

CHP

1- Engin Altay

2- Erdoğan Toprak

3- Mehmet Bekaroğlu

4- Zeynel Emre

5- Sibel Özdemir

6- Özgür Karabat

7- Turan Aydoğan

8- Emine Gülizar Emecan

9- Nazır Cihangir İslam

İYİ Parti

1- Abdul Ahat Andican

2- Ümit Beyaz

3- Hayati Arkaz

HDP

1- Zeynel Özen

2- Dilşat Canbaz Kaya

3- Hakkı Saruhan Oluç

4- Ali Kenanoğlu

5- Züleyha Gülüm İZMİR 1. Bölge

AKP

1- Binali Yıldırım

2- Mahmut Atilla Kaya

3- Ceyda Bölünmez Çankırı

4- Cemal Bekle

MHP

1- Hasan Kalyoncu

CHP

1- Ahmet Tuncay Özkan

2- Murat Bakan

3- Özcan Purçu

4- Kani Beko

5- Mehmet Ali Çelebi

6- Tacettin Bayır

7- Ednan Arslan

İYİ Parti

1- Dursun Müsavat Dervişoğlu

HDP

1- Serpil Kemalbay Pekgözegü İZMİR 2. Bölge

AKP

1- Hamza Dağ

2- Fehmi Alpay Özalan

3- Necip Nasır

4- Yaşar Kırkpınar

MHP

1- Tamer Osmanağaoğlu

CHP

1- Kemal Kılıçdaroğlu

2- Selin Sayek Böke

3- Kamil Okyay Sındır

4- Atila Sertel

5- Sevda Erdan Kılıç

6- Mahir Polat

7- Bedri Serter

İYİ Parti

1- Aytun Çıray

HDP

1- Murat Çepni KARS

AKP

1- Ahmet Arslan

2- Yunus Kılıç

HDP

1- Ayhan Bilgen KASTAMONU

AKP

1- Hakkı Köylü

2- Metin Çelik

CHP

1- Hasan Baltacı KAYSERİ

AKP

1- Mehmet Özhaseki

2- Mustafa Elitaş

3- Taner Yıldız

4- İsmail Emrah Karayel

5- İsmail Tamer

6- Hülya Nergis

MHP

1- İsmail Özdemir

2- Mustafa Baki Ersoy

CHP

1- Çetin Arık

İYİ Parti

1- Dursun Ataş KIRKLARELİ

AKP

1- Selahattin Minsolmaz

CHP

1- Türabi Kayan

2- Vecdi Gündoğdu KIRŞEHİR

AKP

1- Mustafa Kendirli

CHP

1- Metin İlhan KOCAELİ

AKP

1- Fikri Işık

2- İlyas Şeker

3- Radiye Sezer Katırcıoğlu

4- Mehmet Akif Yılmaz

5- Sami Çakır

6- Cemil Yaman

7- Emine Zeybek

MHP

1- Saffet Sancaklı

CHP

1- Fatma Kaplan Hürriyet

2- Haydar Akar

3- Tahsin Tarhan

İYİ Parti

1- Lütfü Türkkan

HDP

1- Ömer Faruk Gergerlioğlu KONYA

AKP

1- Ahmet Sorgun

2- Tahir Akyürek

3- Orhan Erdem

4- Leyla Şahin Usta

5- Ziya Altunyaldız

6- Hacı Ahmet Özdemir

7- Gülay Samancı

8- Abdullah Ağralı

9- Selman Özboyacı

10- Halil Etyemez

MHP

1- Mustafa Kalaycı

2- Esin Kara

CHP

1- Abdullatif Şener

2- Abdulkadir Karaduman

İYİ Parti

1- Fahrettin Yokuş KÜTAHYA

AKP

1- Ahmet Tan

2- İshak Gazel

3- Ceyda Çetin Erenler

MHP

1- Ahmet Erbaş

CHP

1- Ali Fazıl Kasap MALATYA

AKP

1- Bülent Tüfenkci

2- Öznur Çalık

3- Ahmet Çakır

4- Hakan Kahtalı

MHP

1- Mehmet Celal Fendoğlu

CHP

1- Veli Ağbaba MANİSA

AKP

1- Murat Baybatur

2- Uğur Aydemir

3- İsmail Bilen

4- Semra Kaplan Kıvırcık

5- Mehmet Ali Özkan

MHP

1- Erkan Akçay

CHP

1- Özgür Özel

2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

3- Bekir Başevirgen

İYİ Parti

1- Tamer Akkal KAHRAMANMARAŞ

AKP

1- Mahir Ünal

2- Ahmet Özdemir

3- Celalettin Güvenç

4- İmran Kılıç

5- Mehmet Cihat Sezal

6- Habibe Öçal

MHP

1- Sefer Aycan

İYİ Parti

1- Faruk Atlı MARDİN

AKP

1- Şeyhmus Dinçel

2- Cengiz Demirkaya

HDP

1- Mithat Sancar

2- Pero Dundar

3- Tuma Çelik

4- Ebrü Günay MUĞLA

AKP

1- Mehmet Yavuz Demir

2- Yelda Erol Gökcan

CHP

1- Mürsel Alban

2- Suat Özcan

3- Burak Erbay

4- Süleyman Girgin

İYİ Parti

1- Metin Ergun MUŞ

AKP

1- Mehmet Emin Şimşek

2- Abdulselam Er

HDP

1- Gülüstan Kılıç Koçyiğit

2- Mensur Işık NEVŞEHİR

AKP

1- Mustafa Açıkgöz

2- Yücel Menekşe

CHP

1- Faruk Sarıaslan NİĞDE

AKP

1- Yavuz Ergun

2- Selim Gültekin

CHP

1- Ömer Fethi Gürer ORDU

AKP

1- Şenel Yediyıldız

2- Ergün Taşcı

3- Metin Gündoğdu

MHP

1- Cemal Enginyurt

CHP

1- Seyit Torun

2- Mustafa Adıgüzel RİZE

AKP

1- Hayati Yazıcı

2- Osman Aşkın Bak

3- Muhammed Avcı SAKARYA

AKP

1- Ali İhsan Yavuz

2- Recep Uncuoğlu

3- Kenan Sofuoğlu

4- Çiğdem Erdoğan Atabek

MHP

1- Muhammed Levent Bülbül

CHP

1- Engin Özkoç

İYİ Parti

1- Ümit Dikbayır SAMSUN

AKP

1- Ahmet Demircan

2- Yusuf Ziya Yılmaz

3- Çiğdem Karaaslan

4- Fuat Köktaş

5- Orhan Kırcalı

MHP

1- Erhan Usta

CHP

1- Kemal Zeybek

2- Neslihan Hancıoğlu

İYİ Parti

1- Bedri Yaşar SİİRT

AKP

1- Osman Ören

HDP

1- Meral Danış Beştaş

2- Sıdık Taş SİNOP

AKP

1- Nazım Maviş

CHP

1- Barış Karadeniz SİVAS

AKP

1- İsmet Yılmaz

2- Mehmet Habib Soluk

3- Semiha Ekinci

MHP

1- Ahmet Özyürek

CHP

1- Ulaş Karasu TEKİRDAĞ

AKP

1- Mustafa Şentop

2- Mustafa Yel

3- Çiğdem Koncagül

CHP

1- Faik Öztrak

2- İlhami Özcan Aygun

3- Candan Yüceer

İYİ Parti

1- Enez Kaplan TOKAT

AKP

1- Yusuf Beyazıt

2- Mustafa Arslan

3- Özlem Zengin

MHP

1- Yücel Bulut

CHP

1- Kadim Durmaz TRABZON

AKP

1- Muhammet Balta

2- Adnan Günnar

3- Bahar Ayvazoğlu

4- Salih Cora

CHP

1- Ahmet Kaya

İYİ Parti

1- Hüseyin Örs TUNCELİ

CHP

1- Polat Şaroğlu

HDP

1- Alican Önlü ŞANLIURFA

AKP

1- Ahmet Eşref Fakıbaba

2- Mehmet Kasım Gülpınar

3- Halil Özcan

4- Zemzem Gülender Açanal

5- Mehmet Ali Cevheri

6- İbrahim Halil Yıldız

7- Halil Özşavlı

8- Ahmet Akay

MHP

1- İbrahim Özyavuz

CHP

1- Aziz Aydınlık

HDP

1- Nimetullah Erdoğmuş

2- Ayşe Sürücü

3- Nusrettin Maçin

4- Ömer Öcalan UŞAK

AKP

1- Mehmet Altay

2- İsmail Güneş

CHP

1- Özkan Yalım VAN

AKP

1- Osman Nuri Gülaçar

2- İrfan Kartal

3- Abdulahat Arvas

HDP

1- Sezai Temelli

2- Bedia Özgökçe Ertan

3- Murat Sarısaç

4- Muazzez Orhan

5- Tayip Temel YOZGAT

AKP

1- Bekir Bozdağ

2- Yusuf Başer

MHP

1- İbrahim Ethem Sadef

CHP

1- Ali Keven ZONGULDAK

AKP

1- Polat Türkmen

2- Ahmet Çolakoğlu

3- Hamdi Uçar

CHP

1- Ünal Demirtaş

2- Deniz Yavuzyılmaz AKSARAY

AKP

1- İlknur İnceöz

2- Cengiz Aydoğdu

MHP

1- Ramazan Kaşlı

İYİ Parti

1- Ayhan Erel BAYBURT

AKP

1- Fetani Battal KARAMAN

AKP

1- Recep Şeker

2- Selman Oğuzhan Eser

CHP

1- İsmail Atakan Ünver KIRIKKALE

AKP

1- Ramazan Can

MHP

1- Halil Öztürk

CHP

1- Ahmet Önal BATMAN

AKP

1- Ziver Özdemir

HDP

1- Feleknas Uca

2- Necdet İpekyüz

3- Ayşe Acar Başaran

4- Mehmet Ruştu Tiryaki ŞIRNAK

AKP

1- Rizgin Birlik

HDP

1- Hasan Özgüneş

2- Nuran İmir

3- Hüseyin Kaçmaz BARTIN

AKP

1- Yılmaz Tunç

CHP

1- Aysu Bankoğlu ARDAHAN

AKP

1- Orhan Atalay

CHP

1- Öztürk Yılmaz IĞDIR

MHP

1- Yaşar Karadağ

HDP

1- Habip Eksik YALOVA

AKP

1- Ahmet Büyükgümüş

2- Meliha Akyol

CHP

1- Özcan Özel KARABÜK

AKP

1- Cumhur Ünal

2- Niyazi Güneş

CHP

1- Hüseyin Avni Aksoy KİLİS

AKP

1- Mustafa Hilmi Dülger

2- Ahmet Salih Dal OSMANİYE

AKP

1- Mücahit Durmuşoğlu

2- İsmail Kaya

MHP

1- Devlet Bahçeli

CHP

1- Baha Ünlü DÜZCE

AKP

1- Fahri Çakır

2- Ayşe Keşir

MHP

1- Ümit Yılmaz AA