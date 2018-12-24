İşte Metin Akpınar’ın ifadesi

Halk Arenası programında söylediği sözler üzerine Müjdat Gezen ile birlikte hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar’ın savcılık ve adli kontrol talebiyle sevk edildiği mahkemedeki ifadeleri de günyüzüne çıktı. Akpınar savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini ve demokrasi tanımını yaptığını belirterek, “Temennilerimi dile getirmek için bu şekilde bir açıklama yapmıştım. Aslında çağdaş demokrasinin de tanımını yapmış oldum” dedi.

Söylediği sözlerin tamamen demokrasinin tarifi ve akademisyenler tarafından dile getirilmiş bir tanım olduğunu söyleyen Metin Akpınar savcılıktaki ifadesinde “Birbirinin aynı düşünmeyenlerin şiddet unsuru kullanmaksızın birlikte yaşayabildikleri rejimin adı demokrasidir. Bu açıklamaya ulaşmak da benim samimi temennimdir. Temennilerimi dile getirmek için bu şekilde bir açıklama yapmıştım. Aslında çağdaş demokrasinin de tanımını yapmış oldum. Allah korusun bu rejimin dışına çıkılırsa güzel ülkemize yazık olur. Tarihte gördüğümüz faşist liderler, Mussolinidir, Hitlerdir. Bunların uyguladıkları ve düştükleri duruma düşülmemesi için söylediğim sözlerdir. Burada tarihin kötü örneklerini vermek için böyle bir söz söyledim. Medyanın yorumladığı gibi sayın Cumhurbaşkanımızı hedef göstermek gibi bir niyetim ne aklımdan ne de gönlümden geçer. Ben sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek bu cümleleri kullanmadım. Bizim ülkemizde faşist bir rejim var, bizim liderlerimiz de faşist tarzında bir konuşmam olmamıştır. Bu tür bir imada bulunmadım” dedi.

GEZİ OLAYLARI SORUSU

Savcılıkta kendisine yöneltilen soru üzerine söylediklerinin arkasında olduğunu söyleyen Akpınar, “Burada çağda demokrasi tanımında olduğu gibi birbiri ile aynı düşünmeyenlerin birlikte yaşayabilmelerinin örneğidir diye düşünüyorum Gezi olayları. Şunu da belirtmek isterim ki belki Gezi olaylarının akabinde sonrasında birtakım fraksiyonların olaylara katılıp başka yönlere çekmesinin benim temennim ile hiçbir ilişkisi yoktur” ifadelerini kullandı.

‘ÖZLEMİM TÜM TOPLUMUN PROTEİN İLE BESLENMESİ'

Savcının “Ak Parti'ye oy verenlerin karbonhidrat kafalı olduklarına ilişkin bir konuşmanız oldu mu?” sorusu üzerine Akpınar, “Benim Ak Parti’ye oy verenlerin karbonhidrat kafalı olduklarına ilişkin bir imalı konuşmam söz konusu değildir. Ben o konuşmamda milletimizin bir bölümünün karbonhidratla beslenmeye mecbur bırakılmasına karşı çıktığım için ‘Toplumumuzun büyük bir bölümü karbonhidratla beslenmek zorunda bırakılmıştır' diye söylemiştim. Hatta şu örneği vermiştim. Türkiye'de buğdayın proteinini alan bir değirmen yoktur. Hatta soya fasulyesi bile 0 yağ ve protein yüklü olmasına rağmen Türkiye'de 1965 yılına kadar kullanılması da yasaklanmıştır. Sonradan serbest bırakıldığında hayvan yemi olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Ben dediğim gibi bu sözlerde Ak Parti'ye oy verenlere karşı olarak kastım veya imalı konuşmam söz konusu değildir. Özlemim bütün Türk toplumunun protein ile beslenmesidir. Ben üzerime atılı tüm suçlamaları kabul etmiyorum. Benim Cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktu. Yine Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı bir isyanda da bulunmadım. Halkı kin ve düşmanlığa karşı tahrik etmedim. Suç ve suçluyu da övmedim” diyerek suçlamaları reddetti.

MAHKEMEDE ‘CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETMEDİM' DEDİ

Öte yandan Akpınar mahkemedeki sorgusunda ise, “Silah zoruyla söylemedim. Medyanın yanlış yorumlamasına karşı bir iki açıklamada bulunmam gerekti. Söylediğim sözler tarihte yaşadığımız yanlış yönetimlerin sonuçlarıdır. Bunların tekrar yaşanmaması için belirttiğim sözlerdir. Yoksa ben Cumhurbaşkanına karşı hakaret içeren söz kullanmadım” dedi.

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