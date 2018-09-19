İşte Sakarya’da 2 kişinin öldüğü dehşet verici kavga

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde geçen yıl iki kardeş taksicinin ölümüyle, bir kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçen sene Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan İlçe duraklarında bulunan taksi durağının önünde meydana geldi. 2017 yılı Kurban Bayramı arifesinde Furkan ve Erman Y., isimli taksici kardeşlerin ölümüne ve akrabaları E.Y., yaralanmasına neden olan silahlı kavgada Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri yaşanan olayı derinlemesine araştırmış, soruşturma kapsamında yakalandıktan sonra gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklanmıştı. Olayla ilgili 5 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, cinayeti işlediği ileri sürülen Ç.Ç., ise yakalanamadı.

Yaşanan kavgaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubunun sözlü tartışması ve daha sonra yumruklu kavga etmesiyle devam ediyor. Yaşanan kavga sonrasında grubun içinde bulunan bir kişi silahla ateş etmesi ve iki kişinin yere düşmesi gözüküyor.

İHA