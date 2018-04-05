İşte Şans Topu sonuçları! Nisan ayının ilk Şans Topu devretti… 4 Nisan Şans Topu sonuçları!

Şans Topu sonuçları merakla araştırılıyor. Şans Topu'ndan büyük ikramiyeyi bu hafta da bilen olmadı Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda, canlı yayında Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıkladı. MPİ tarafından düzenlenen Şans Topu her hafta çarşamba günü millipiyango.gov.tr üzerinden canlı yayında belli oluyor.
4 NİSAN ŞANS TOPU SONUCU
Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda açıklanan Şans Topu çekilişinde bu hafta büyük ikramiye bu hafta devretti. İşte şanslı numaralar…
4 Nisan tarihli çekiliş sonuçları: 14, 16, 30, 31, 33 + 3
İKRAMİYEMİ NEREDEN ALABİLİRİM?
(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.
ŞANS TOPU'NDA DEVİR KURALI
Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.