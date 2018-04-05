İşte Şans Topu sonuçları! Nisan ayının ilk Şans Topu devretti… 4 Nisan Şans Topu sonuçları!

Zengin olma umuduyla Şans Topu kuponlarını dolduran vatandaşlar bayilere akın etti, Şans Topu sonuçları geçtiğimiz hafta gibi bu hafta da devretti. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. 4 Nisan Şans Topu sonuçlarına göre umutlar gelecek haftaya kaldı...

Şans Topu sonuçları merakla araştırılıyor. Şans Topu'ndan büyük ikramiyeyi bu hafta da bilen olmadı Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda, canlı yayında Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıkladı. MPİ tarafından düzenlenen Şans Topu her hafta çarşamba günü millipiyango.gov.tr üzerinden canlı yayında belli oluyor.

4 NİSAN ŞANS TOPU SONUCU

Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda açıklanan Şans Topu çekilişinde bu hafta büyük ikramiye bu hafta devretti. İşte şanslı numaralar…

4 Nisan tarihli çekiliş sonuçları: 14, 16, 30, 31, 33 + 3

İKRAMİYEMİ NEREDEN ALABİLİRİM?

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

ŞANS TOPU'NDA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.