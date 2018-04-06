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İşte Türkiye’nin konuştuğu o katil

Eskişehir’de 4 kişiyi öldüren şüpheli Volkan Bayar ile eşi sağlık raporu için hastahaneye getirildi

android-time 15:54 6 Nisan 2018
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İşte Türkiye’nin konuştuğu o katil
Eskişehir’de 4 kişiyi öldüren şüpheli Volkan Bayar ile eşi sağlık raporu için hastahaneye getirildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi öldüren öğretim görevlisi Volkan Bayar ile eşi Saadet Aylin Bayar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

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Foto: İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda; Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ve öğretim görevlileri Serdar Çağlak ile Yasir Armağan'ı öldüren Volkan Bayar’ın yanı sıra olay sonrası gözaltına alınan eşi Saadet Aylin Bayar, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Eskisehir Devlet Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Volkan ve Saadet Bayar, adliyeye sevk edildi.

Foto: İHA
İHA

Son güncelleme: android-time 16:0806.04.2018
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