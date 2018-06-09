İstihbarat temizlikçiden! Hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul'da çilingirlerde dahi olmayan gelişmiş aparatlar kullanarak hırsızlık yapan Gürcistanlılardan oluşan hırsızlık çetesi suç üstü yakalandı. Evlere gündeliğe giden temizlikçi kadınlardan aldıkları bilgilerle soyacakları adresleri belirledikleri öne sürülen çetenin yaklaşık 200 bin liralık vurgun yaptıkları öğrenildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok ev ve işyerinden yapılan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı.

ADIM ADIM TAKİP SONUCU SUÇÜSTÜ OPERASYON

Çalışma kapsamında, Gürcistan uyruklu 4 şüpheli takibe alındı. Adım adım sürdürülen takip sonucu çete üyeleri, 3 Haziran Günü gece saatlerinde hırsızlık yapmak için Bahçelievler’de girdikleri bir işyerinde suç üstü yakalandı.

HIRSIZLARIN APARATLARI ÇİLİNGİRLERDE BİLE YOK

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gözaltına alınan şüphelilerin adresinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, her kapı kilidini ve çelik kasaları kolaylıkla açan aparatlar ve hırsızlıktan ele geçirilen malzemeler bulundu. Çilingirlere inceletilen aparatların, çok gelişmiş olduğu ve kolay bulunamadığı öğrenildi.

200 BİN LİRALIK VURGUN

Emniyette sorguya alınan şüphelilerin 9 adresten 200 bin liralık vurgun yaptıkları belirlendi. Polis ekipleri, hırsızlık mağdurlarına ulaşarak ele geçirilen malzemeleri sahiplerine teslim etti.

HIRSIZLIKTA TEMİZLİKÇİ PARMAĞI

Öte yandan yapılan araştırmalar sonucu hırsızların hedef alacakları evleri belirleme yöntemleri hakkında ilginç detaylar ortaya çıktı. İddialara göre, Gürcistan uyruklu hırsızlar, evlere temizliğe giden Gürcistanlı kadınlarla irtibat kuruyor. Temizlikçi kadınlardan aldıkları istihbarat doğrultusunda fazla kazanç elde edecekleri evleri hedef alıyordu.

Emniyetteki sorgulamaların ardından Gedenizde K., Raul T., Michaile Z. ve Akaki C. isimli 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularından sonra hakim karşısına çıkan 4 şüpheli de tutuklandı.