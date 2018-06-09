İstihbarat temizlikçiden! Hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok ev ve işyerinden yapılan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, Gürcistan uyruklu 4 şüpheli takibe alındı. Adım adım sürdürülen takip sonucu çete üyeleri, 3 Haziran Günü gece saatlerinde hırsızlık yapmak için Bahçelievler’de girdikleri bir işyerinde suç üstü yakalandı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gözaltına alınan şüphelilerin adresinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, her kapı kilidini ve çelik kasaları kolaylıkla açan aparatlar ve hırsızlıktan ele geçirilen malzemeler bulundu. Çilingirlere inceletilen aparatların, çok gelişmiş olduğu ve kolay bulunamadığı öğrenildi.
Emniyette sorguya alınan şüphelilerin 9 adresten 200 bin liralık vurgun yaptıkları belirlendi. Polis ekipleri, hırsızlık mağdurlarına ulaşarak ele geçirilen malzemeleri sahiplerine teslim etti.
Öte yandan yapılan araştırmalar sonucu hırsızların hedef alacakları evleri belirleme yöntemleri hakkında ilginç detaylar ortaya çıktı. İddialara göre, Gürcistan uyruklu hırsızlar, evlere temizliğe giden Gürcistanlı kadınlarla irtibat kuruyor. Temizlikçi kadınlardan aldıkları istihbarat doğrultusunda fazla kazanç elde edecekleri evleri hedef alıyordu.
Emniyetteki sorgulamaların ardından Gedenizde K., Raul T., Michaile Z. ve Akaki C. isimli 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularından sonra hakim karşısına çıkan 4 şüpheli de tutuklandı.