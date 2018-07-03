İstiklal Caddesi’nde canlı bombalı saldırı davasında savcı mütaalasını açıkladı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 19 Mart 2016'da canlı bomba Mehmet Öztürk'ün kendini patlatması sonucu 3'ü İsrail, biri İran vatandaşı 4 turistin hayatını kaybettiği 44 kişinin de yaralandığı terör saldırısında, 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada savcı mütaalasını açıkladı. Savcı, 3 sanığın 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 870 ile 1349'ar yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmasını talep etti. Diğer 2 sanığın ise 7 buçuk yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Muustafa Çevik, İbrahim Gürler ve Hüseyin Kaya getirildi. Sanık Ercan Çapkın ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada esas hakkında mütaalasını açıklayan savcı, 19 Mart 2016’da Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan Yunanistan Konsolosluğu önünde IŞID/DAEŞ terör örgütünün talimatı ile canlı bomba Mehmet Öztürk tarafından eylemin gerçekleştirildiğini, sanık Erkan Çapkın, Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya’nın ise eyleme değişik aşamalarda yardımcı olup birlikte hareket ettiklerini belirtti.

Diğer sanıklar İbrahim Gürler ve Mehmet Mustafa Çevik hakkında da “IŞİD/DAEŞ terör örgütü üyesi olduklarını ve yetiştirilmek üzere canlı bomba saldırılarında kullanılmak üzere hazır hale getirildikleri anlaşıldığı, ancak 19 Mart 2016’da meydana gelen İstiklal Caddesi patlamasına katkıda bulunmadıklarının bu eylemin gerek planlamasına gerek gerçekleşmesi aşamasında bir rol aldıklarının belirlenemediği anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Savcı, sanık Ercan Çapkın için “Anayasayı ihlal” ve “Nitelikli Kasten Adam Öldürme” suçlarından 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ile “Birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs”, “Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması” ve “Ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından 871’er yıldan 1349 yıla kadar hapsi isterken, sanıklar Hüseyin Kaya ve Erkan Çapkın’ın ise 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 870’er yıldan 1346 yıla kadar hapsi istendi.

Sanık Mehmet Mustafa Çevik ve İbrahim Gürler’in ise “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanıkların, esas hakkında mütaalaya karşı savunma yapmaları için duruşma ertelendi.