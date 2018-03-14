İstiklal Marşı çıkışı… Akşener ve Meydan Erdoğan’a yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın (İstiklal Marşı) hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır" ifadelerine İstiklal Marşı değişiyor mu sorusunu akıllara getirdi. Erdoğan'ın sözlerine tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 46. Muhtarlar Toplantısı’nda İstiklal Marşı’na ilişkin ilginç bir çıkışta bulundu. “En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın (İstiklal Marşı) hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır.” ifadelerini kullanan Erdoğan, İstiklal Marşı’nın yeniden bestelenmesi gerektiği mesajını verdi. “O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemlidir” diyen Erdoğan “Burada bestekarlara büyük iş düşüyor. Temenni ediyoruz ki o da çıkar” dedi.

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MERAL AKŞENER: LAF ETTİ BAL KABAĞI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, isim vermeden sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Akşener, #İstiklalMarşımaDokunma hashtag’ıyla “Baktı güncelleme lafı ayağına dolandı şimdi de beste yapmaya heves etti. Esas güncellenmesi gereken kafaları. Anadolu’da buna laf etti bal kabağı derler!” ifadelerini kullandı.

SİNAN MEYDAN: TARİH UYDURUYORLAR

Tarihçi ve SÖZCÜ yazarı Sinan Meydan ise tepkisini şöyle dile getirdi:

“Eski Türkiye” dedikleri Atatürk Cumhuriyeti'nin sembollerini ortadan kaldıracaklarını,”Andımız”la başlayan sürecin “İstiklal Marşı” ile devam edeceğini 2016'da yazmıştım. Yeni Türkiye'ye uygun yeni bir tarih uyduruyorlar, Yeni Türkiye'ye yeni marşlar planlıyorlar.2023 hedefi bu!

Önce Cumhuriyet ve Atatürk'ün hedef haline getirilmesi, sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu Lozan'ın, şimdi de Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Marşı İstiklal Marşı'nın bestesinin tartışmaya açılması, yeni marşlar istenmesi, Yeni Türkiye dedikleri yeni yapıya yönelik hazırlıklar.

Oysaki yapılması gereken, emperyalizme karşı bir bağımsızlık savaşıyla kurulan laik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ne, onun tüm kurucu değerlerine ve kurucu lideri Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkmak. Bağımsız, laik ve çağdaş Cumhuriyeti güçlendirmeye çalışmak olmalı.”