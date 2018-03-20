İstiklal Marşı’na ilahi bestesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstiklal Marşı’nın bestesinin değişebileceği açıklaması, kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Fetih TV isimli internet televizyonunda İstiklal Marşı’nın ilahi şeklinde söylenmiş görüntüleri yayınlandı. Söz konusu videoda Türk Bayrağı’nın da değiştirildiği görüldü.

İstiklal Marşı Derneği tarafından 2012 yılında hazırlanarak söylenen ve İstiklal Marşı Derneği Fahri Genel Başkanı Şair İsmet Özel’in “ilk milli marşımız” dediği ilahi bestesiyle okunan İstiklal Marşı videosu, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Fetih TV kanalında yayınlandı.

Sosyal medyanın gündemine oturan “İstiklal Marşımızın Yeni Bestesi” başlıklı videoya çok sayıda tepki geldi. Besteyle ilgili yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

-Akıl yoksunu bir grup insanın ilahi şeklinde yorumladığı beste. 10 saniyeden fazla dinleyemedim.

-Olur olur, olmaz demeyin.

-Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş değerleriyle oynamayı amaç edinmiş kişiler tarafından yapılan bestedir.

-Hadi besteyi kendinize göre yorumladınız anladık. Bayrağı da mı yorumladınız?

-Kafanıza iyice sokun şunu, bu marşı asla böyle okumayacağız

-Bence süper olmuş

-Çok çirkin olmuş