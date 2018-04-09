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İstismar düzenlemesi TBMM’de

Çocuğun cinsel istismarı suçlarında cezaları artıran düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu

android-time 12:16 9 Nisan 2018
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İstismar düzenlemesi TBMM’de
Çocuğun cinsel istismarı suçlarında cezaları artıran düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu
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