İstismarı anlatırken gözleri doldu

İzmir Menderes’te 4 yıl önce 6 öğrenciye cinsel istismarda suçlamasıyla okul müdürünün yargılanmasını sağlayan öğretmen Saadet Özkan, o gün yaşananları anlatırken gözleri doldu. Saadet öğretmen, “Çocukken istismara uğrayanlar sonra hep o anıyı yaşıyorlar. Bizim ülkede sesimizi çıkarmamız lazım. Bana ne dememiz gerekir” dedi.

Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile ABD Büyükelçiliği işbirliği ile hayata geçirilen ‘Çocuklar İçin Güvenli Alan Projesi'nin açılış toplantısı Mersin'deki The Monard Hotel'de gerçekleştirildi. Projede, Mersin'de dezavantajlı bölgelerde ki köy ve ilçe okullarında çocuklara, velilere ve öğretmenlere yönelik çocuk hakları eğitimlerinin tanıtım bilgilendirilmesi amaçlanırken, programa ABD Adana Konsolosluğu Kültür Ataşesi Jen Curatola, Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı ve UCİM yönetim kurulu üyesi Av. Burcu Düzen, Av. Nida Gür, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ve Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan katıldı.

GÖZLERİ DOLDU

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan yaptığı konuşmada 4 yıl önce 6 kız öğrenciye yönelik cinsel istismarından yaşananları kendisini dinleyenlere anlatırken, gözleri doldu. Ağlamamak için kendisini zor tutan Özkan, “Çocukken istismara uğrayanlar sonra hep o anıyı yaşıyorlar. Bizim ülkede sesimizi çıkarmamız lazım. Bana ne dememiz gerekir” dedi.

“ÇOCUKLARIN SESİ OLDUK”

Ben cesur bir kadın değilim, yurttaşlık görevini yerine getirmiş vicdanlı bir bireyim diyen Saadet öğretmen, “Bu mücadeleyi ülkenin her yerine yazdım. Her yere ulaştım. Ve çocukların sesi olduk. Türkiye'de çok yüce gönüllü insanlar var. Bütün kavramları, siyasi düşünceleri, ortadan kaldırdık. Bütün kimliklerimizi dışarıda bırakarak önce çocuk dedik. Dünyadaki bütün çocukları için UCİM olarak mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD Adana Konsolosluğu Kültür Ataşesi Jen Curatola, Projenin yalnızca çocuk istismarına karşı öğretmenlerin ve ailelerin farkındalıklarını artırmadıklarını kaydederek “Umuyoruz ki bu proje aynı zamanda çocukların birer birey olarak hakları üzerine eğitimlerini de sağlıyor. Eski bir tiyatro öğrencisi olarak ben bu işin psikodramanın yaratıcı gücü kullanılarak yapılacak olmasından dolayı çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

4 YIL ÖNCE NE OLMUŞTU?

Saadet Özkan isimli öğretmen, İzmir'in Menderes ilçesindeki Ahmetçik İlkokulu'nda 17 Mayıs 2014'te evli ve iki çocuk babası 22 yıllık okul müdürünü Adil Ş.'nin, 6 kız öğrenciye “pornografik film izlettiği, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu” ihbarında bulunmuştu. Hakkında dava açılan ve 1,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra adlı kontrol şartıyla serbest bırakılan Adil Ş., yargılandığı davada 82 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.