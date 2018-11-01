İsveçli turistlere taksici dehşeti

İstanbul’a turistik amaçlı gelen İsveç’li anne ve oğul bindikleri takside dehşeti yaşadı. Fatih’ten Şişli’ye gelmek için bindikleri takside 180 lira ödeyen turistler, parayı yeterli bulmayan taksiciler tarafından gasp edildi. Yaklaşık 5 bin liraları gasp edilen turistlerin şikayeti üzerine yakalanan şüpheliler adliyeden serbest bırakılması ise şaşırttı.

İsveç uyruklu Oliwer Mamcarz annesiyle birlikte turistik amaçlı İstanbul'a geldi. Anne ve oğlu 27 Ekim Günü Şişli'ye gideceğini belirterek Sultanahmet'ten taksiye bindi. Taksici ise bir süre sonra diğer şoför arkadaşını araca alarak Şişli'ye geldi.

180 LİRA YETERLİ GELMEDİ

Taksi şoförü Sultanahmet'ten Şişli'ye kadar mesafe için istediği 180 lirayı anne ve oğlu verdi. İsveçli anne ve oğlu taksiden ineceği esnada şoförler verilen parayı yeterli bulmayarak tekrar para istedi. Taksi içerisinde yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından taksi şoförleri anne ve oğlun elinden 5 bin İsveç kronu ve 300 Euro'yu zorla aldıktan hızlıca uzaklaştı. Yaşadıkları şoku atlatan turistler Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri verilen güzergahtaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

TURİSTLER TEŞHİS ETTİ

Yapılan incelemeler sonucu plakası belirlenen taksinin şoförleri olan Erkan B., Hasan D. ve Timuçin Ş. isimli 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorguya alınırken, mağdur olan turistler ise teşhis için emniyete davet edildi. Emniyete gelen anne ve oğlu kendilerini gasp edenin Timuçin Ş. olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

GASP ŞÜPHELİSİ TAKSİCİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 taksiciden Erkan B. ve Hasan D. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Timuçin Ş. ise adliye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından Timuçin Ş. de serbest bırakılması ise şaşkınlık yarattı.