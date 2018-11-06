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İtfaiye defilesi Meclis gündeminde

Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı binasında yapılan defile TBMM gündemine taşındı.

Sözcü Ankara
android-time 14:54 6 Kasım 2018
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İtfaiye defilesi Meclis gündeminde
Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı binasında yapılan defile TBMM gündemine taşındı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, defileyi ‘skandal' olarak niteledi ve ‘'Belediye Başkanı itfaiye daire başkanını günah keçisi ilan edip görevden alarak bu skandaldan kurtulamaz. Elbistan'daki su zehirlenmesinde KASKİ müdürünü suçlamıştı şimdi ise itfaiye daire başkanını…Hiç bir kurumda amirin bilgisi olmadan böyle bir defile yapılamaz'' dedi.

TBMM'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması istemiyle önerge de veren Öztunç, “Defile hangi amaçla düzenlemiştir? Mankenler nereden bulunmuş ve para ödenmiş midir ? Defilenin masrafları nereden karşılanmıştır? Defileye davet edilen kamu görevlileri var mıdır ? ” sorularını yöneltti.

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