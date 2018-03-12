İttifak MHP’ye ilgili artırdı: 1600 aday

AKP ile yapılan 'Cumhur' ittifakı, MHP yönetimine olan ilgiyi artırdı. MHP’nin Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümü olan 18 Mart’ta “Şühedaya Vefa, Millete Beka” sloganıyla düzenleyeceği 12’inci Olağan Büyük Kurultayı öncesi MYK’ya girme yarışı başladı.

75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu için 1600 civarında başvuru oldu. MHP Lideri Devlet Bahçeli de, muhaliflerin olağanüstü tüzük kurultayı sürecinde kendisine destek veren Ülkü Ocakları'ndan genç isimleri, MYK listesine taşıma kararı aldı.

21 YILDIR GENEL BAŞKAN

75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'na girebilmek için bin 600'e yakın partili dilekçe verdi. Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kurultay MYK üyeliği için kıyasıya bir rekabete sahne olacak. 6 Temmuz 1997'de MHP'ye Genel Başkan seçilen Devlet Bahçeli, 12'inci Olağan Büyük Kurultay'a tek başkan adayı olarak girecek. Bahçeli, 21'inci yılını doldurarak bir rekora da imza atacak.

A TAKIMINDA REVİZYON

MHP Lideri Bahçeli'nin MYK içinden seçilecek 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda da revizyona gideceği konuşuluyor. Parti kulislerine göre, Anayasa referandumu sürecinde yıldızı parlayan hukukçu Afyon milletvekili Mehmet Parsak ile İstanbul milletvekilleri Arzu Erdem, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun Bahçeli'nin yeni “A Takımı”nda olacağı ifade edildi.

DİSİPLİN KURULU

Devlet Bahçeli'nin Merkez Yönetim Kurulu'ndan sonra 8 kişilik Merkez Disiplin Kurulu'nda da değişiklik yapması bekleniyor. Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk ile Başkanvekili Yücel Bulut'un yerinde kalacağı diğer üyelerin bazılarının değiştirileceği belirtiliyor. Merkez Disiplin Kurulu aralarında Meral Akşener, Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, Sinan Oğan, İsmail Ok ve Nuri Okutan'ın yer aldığı birçok muhalifi partiden ihraç etmişti.