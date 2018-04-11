İttifak uzman jandarmalara işlemedi

AKP ile MHP arasındaki “Cumhur ittifakı” uzman jandarmalara işlemedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter tarafından hazırlanan ve uzman jandarmaların durumlarının iyileştirilmesini öngören kanun teklifinin doğrudan TBMM gündemine alınması istemi, AKP oyları ile reddedildi.

Yönter'in teklifi ile, uzman jandarmaların halen 28 olan astsubaylığa geçişlerinin 45 yaşına kadar uzatılması ve ek göstergelerinin de 3 bin 600'e yükseltilmesini öngörülüyordu. Yönter, kanun teklifi 45 gün içinde TBMM Komisyonunda görüşülmeyince, doğrudan Meclis gündemine alınmasını istedi ve “TSK personelleri arasında uzman jandarmalar aleyhine eşitsizlik var. Astsubaylığa geçebilmeleri, yaş tahdidi nedeniyle sınırlı. Bu bariyeri kaldıralım'' dedi.

Ancak Yönter'in doğrudan gündeme alınma önerisi, AKP oylarıyla reddedildi. AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı Milli Savunma Bakanlığının, TSK'daki uzman kadrolarına ilişkin bir çalışması olduğunu ve bu teklifteki konularına da MSB tarafından ele alınacağını bildirdi.