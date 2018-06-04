Son anket sonuçlarına göre ittifaklar kafa kafaya! Son anketlere göre cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları…

Seçimlere 20 gün kala son anket sonuçları en çok merak edilen konuların başında geliyor. 24 Haziran'da hem milletvekili hem de cumhurbaşkanı seçilecek. Son seçim anketi sonuçlarına göre seçimler ikinci tura kalıyor. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oy oranları ise neredeyse eşit. MHP, AKP, CHP, HDP, İYİ PARTİ'nin seçim anket sonuçlarına göre tahmini oy oranları haberimizde.

Mediar Araştırma'nın son anketine göre ilk turda yüzde 50+1'i bulamayan Erdoğan'ın ikinci turdaki rakibiyse yüzde 22,20 Muharrem İnce oluyor. Remses Araştırma Şirketi’nin yaptığı ankete göre ise ittifakların oyları eşit. İşte son anket sonuçlarına göre partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları…

İTTİFAKLAR KAFA KAFAYA

Ankara merkezli Remres Araştırma Şirketi; 24 Haziran seçimleri için 17-23 Mayıs tarihleri arasında yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre; ilk turda AKP, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile CHP, İYİ Parti ve Saadet'in oluşturduğu Millet İttifakı sandıktan başa baş çıkıyor ve seçimler ikinci tura yani 8 Temmuz'a kalıyor. İkinci turda da sonuç değişmiyor. Araştırmanın sonuçlarına göre ‘Kimin başkan olacağını' yüzde 9'luk ‘kararsız' kitle belirleyecek. İşte 24 Haziran seçimleri için son anketten rakamlar…

AKP MECLİSTEKİ ÇOĞUNLUĞU KAYBEDİYOR

Mediar Araştırma Şirketi’nin son anketine göre; “24 Haziran seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz” sorusuna, araştırmaya katılanların 39.61’i AKP, 22.61 CHP, 17.60 İYİ Parti, 11.39’u HDP, 5.31’i MHP, 2.29’u Saadet Partisi ve 0.49’u Vatan Partisi olarak yanıt verdi. Bu araştırmaya göre, 24 Haziran seçimleri sonrasında AKP Meclis’teki çoğunluğunu kaybediyor.

Cumhurbaşkanlığın konusunda ise araştırmaya katılanların, yüzde 43.50’si Tayyip Erdoğan, 22.20’si Muharrem İnce, 19.31’i Meral Akşener, 12.79’u Selahattin Demirtaş, 1.61’i Temel Karamollaoğlu ve 0.60’ı Doğu Perinçek olarak yanıt verdi. Bu araştırmaya göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce kalıyor.

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